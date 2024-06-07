Сызранские нефтяники организовали экскурсию на вотчину редких птиц

Сызранский НПЗ (входит в НК "Роснефть") провел для школьников поездку в национальный парк "Самарская Лука". Здесь реализуется грантовая программа по изучению и сохранению популяции орлана-белохвоста. Ее инициаторы — дочерние общества компании, ведущие производственную деятельность в регионе.

В экскурсии с необычным названием "Бёрдвотчинг" ("наблюдение за птицами") приняли участие дети и педагоги эколого-биологического отдела дворца творчества детей и молодежи. Понятно, что увидеть орланов-белохвостов в их естественной среде школьникам не удалось. Более того, наблюдать редкую птицу в природе не часто удается и самим биологам.

Недавно орнитологи "Самарской Луки" рассказали, что ими обследовано 182 кв. км территории и зафиксировано всего 15 потенциальных мест гнездовий хищной птицы. Благодаря видеонаблюдению удалось обнаружить четыре пары редких пернатых, что позволяет прогнозировать рост популяции на территории парка. Места гнездовий взяты под охрану, чтобы не беспокоить птиц, а туристические потоки перенаправлены в другие места.

Но увидеть орланов-белохвостов вживую ребятам все же удалось — в "Самарской Луке" создан Дом-музей лисы, где есть экспозиция, посвященная редким представителям флоры и фауны Среднего Поволжья. А еще здесь лечат раненых животных и птиц. Проживает при музее и пара орланов.

Так, юные экологи узнали, что орланы-белохвосты вьют для себя двухметровое гнездо в десятки килограммов, и далеко не каждое дерево для этого подойдет. Все желающие могли сделать фото в гнезде орлана, которое детально воспроизвели сотрудники нацпарка. Другая фотозона демонстрирует размах крыльев разных птиц. Интересно школьникам было и научиться распознавать пернатых по голосам.

Ирина Семёнова, педагог дополнительного образования рассказала, что во дворце творчества детей и молодежи Сызрани занимается много детей по разным направлениям: зоомир, аквариумистика, аранжировка и фитодизайн. Поэтому для них поездка стала настоящим подарком — это и новые знания, и эмоции, и расширение кругозора.

10-летний Игорь Акулов, например, с удивлением узнал, что размах его рук соответствует размаху крыльев взрослого ворона, а еще мальчику удалось посидеть в настоящем гнезде орлана. Все ребята сошлись во мнении, что природу и животных надо охранять и беречь.

В АО "СНПЗ" большое внимание уделяется экологическому воспитанию. Причем эта работа не ограничивается только сотрудниками предприятия. Множество мероприятий нефтяников рассчитано на подрастающее поколение. Уже 8 лет предприятие при поддержке Западного управления образования Самарской области проводит экологический конкурс для школьников Правобережья "Свежий взгляд". Ежегодно в нем участвуют около 150 детей. Для победителей, призеров и активных участников конкурса проводятся тематические мастер-классы.

Традиционно на Дне города организуется работа промо-площадки Сызранского НПЗ "С заботой о природе". В 2023 г. ее посетили около 300 ребят. Ежегодно эковолонтеры завода приходят в детсады и школы на природоохранные уроки. Их темой становятся наиболее актуальные вопросы охраны окружающей среды, а полученные знания закрепляют на практике, высаживая совместно цветы на территории образовательных учреждений. На свои экологические акции — субботники, выпуск молоди рыб, посадку деревьев — сотрудники СНПЗ всегда приглашают студентов и школьников. Цель такой работы — приобщение молодежи к корпоративной культуре и демонстрация того, как компания "Роснефть" в целом и ее сотрудники вносят свою лепту в сохранение природы.