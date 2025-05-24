Сборная Самарской области заняла второе место в общем зачете "Туриады" по пешеходному туризму

В Хвалынске Саратовской области завершил свою работу XII спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа "Туриада".

В заключительный день соревнований спортсмены Самарской области выиграли две бронзовые медали первенства ПФО — в командных соревнованиях по пешеходному туризму в дисциплине "группа".

По результатам всех соревнований сборная Самарской области стала второй в общем зачете "Туриады" в дисциплинах пешеходного туризма.

Ранее наши спортсмены заняли 3 место в общем зачете по лыжным дисциплинам, сообщает минспорта Самарской области.

В 2025 г. участниками "Туриады" стали не только ребята из ПФО, но и представители других регионов России и дружественных зарубежных стран.