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Спорт

Сборная Самарской области заняла второе место в общем зачете "Туриады" по пешеходному туризму

ХВАЛЫНСК. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хвалынске Саратовской области завершил свою работу XII спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа "Туриада".

Фото: Министерство спорта Самарской области

В заключительный день соревнований спортсмены Самарской области выиграли две бронзовые медали первенства ПФО — в командных соревнованиях по пешеходному туризму в дисциплине "группа".

По результатам всех соревнований сборная Самарской области стала второй в общем зачете "Туриады" в дисциплинах пешеходного туризма.

Ранее наши спортсмены заняли 3 место в общем зачете по лыжным дисциплинам, сообщает минспорта Самарской области. 

В 2025 г. участниками "Туриады" стали не только ребята из ПФО, но и представители других регионов России и дружественных зарубежных стран.

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