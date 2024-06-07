Юношескую команду "Самара-ДЮБЛ" возглавил Владимир Кротов

К новому сезону юношеская команда "Самара-ДЮБЛ" готовится под руководством Владимира Кротова, сообщает пресс-служба БК "Самара". В пятницу, 7 июня, специалист был представлен игрокам команды.

Владимир Кротов вернулся в родную Самарскую область, где он трудился в том числе в СШОР № 13, после нескольких лет работы в структуре краснодарского "Локомотива-Кубань".

Помогать ему будет Михаил Ковылов, имеющий большой опыт работы с юношескими командами. Тренером по индивидуальной работе с игроками команд резерва (юношеской и молодежной) станет Сергей Чикалкин.

Геннадий Зеленский и Евгений Тяжев, работавшие в "Самара-ДЮБЛ" последние два сезона, продолжат карьеру в структуре саратовского "Автодора".

"Для меня это шаг вперед в карьере: до этого я работал с детьми и юношами, сейчас мне доверили более взрослую команду. Но, конечно, я максимально приложу свой опыт, полученный в Краснодаре, в работу в "Самаре". И могу сказать, что я уже хорошо знаком с ребятами, с которыми предстоит работать: в Краснодаре я тренировал команду юношей как раз 2007 года рождения — и мы часто были соперниками с самарскими командами. К тому же, например, когда я еще работал в Самаре, Илья Кривенцов начинал тренироваться у меня, а потом перешел к Михаилу Ковылову. Всех ребят знаем. Цели на сезон нам, думаю, поставят уже ближе к самому сезону. Сейчас нам нужно определить состав, кто будет готовиться в нашей системе — после этого мы уже будем понимать, какие цели и задачи будут перед нами стоять. Но, конечно, главное — это и победы в матчах, и развитие непосредственно игроков, — поделился Владимир Кротов.