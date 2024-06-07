Самарский патриотический фестиваль проходит в республике Беларусь

31 мая в Минске, в Белорусской государственной академии авиации, состоялся показ документального фильма автора сценария и режиссера Максима Кузнецова "Авдеев. Открытый космос". Показ прошел в рамках XIII международного патриотического фестиваля "Борис Коценко представляет".
Впервые он был организован в Самарской губернии в 2005 году по задумке школьного учителя музыки Бориса Коценко, а спустя годы его география расширилась до более чем 20 субъектов Российской Федерации. Фестиваль знакомит россиян и жителей других стран с достижениями отечественной культуры, науки, образования. Открывшийся в этом сезоне и в республике Беларусь, фестиваль подтвердил право носить статус международного. Примечательно, что проект не использует бюджетного и грантового финансирования.
Наш регион — центр отечественной ракетно-космической промышленности с богатой историей и трудовыми традициями. Для Самарской области ракетно-космическая отрасль по-прежнему в числе неоспоримых конкурентных преимуществ губернии, что позволяет сохранять статус столицы отечественного ракетостроения. По мнению президента Российской Федерации Владимира Путина, достижения России в космосе — это то, чем можно и нужно гордиться, и "то, что привлекает талантливых молодых людей в отрасль". По поручению Главы государства российские власти работают над тем, чтобы популяризировать ракетно-космическую отрасль и ее достижения, ведут просветительскую деятельность в школах, создают фильмы и книги.
Фильм "Авдеев. Открытый космос" рассказывает об уроженце города Чапаевска, Герое России, летчике-космонавте Сергее Авдееве. Он совершил три полета за пределы Земли, десять раз выходил в открытый космос, являлся рекордсменом по времени пребывания в нем, летал с международными экипажами, провел на борту станции "МИР" большую серию экспериментов. До 2005 года Сергею Авдееву принадлежал мировой рекорд по суммарному нахождению на орбите — более 747 суток, что отмечено в книге рекордов Гиннесса.
"Без любви к своей истории, природе, культуре нет сильного государства. И эта любовь воспитывается с детства, передается из поколения в поколение. Ее основа — уважение национальных традиций, гордость за успехи, победы, достижения своего народа, — отметил художественный руководитель фестиваля Борис Коценко.– Представляя на фестивале разные жанры искусства — музыку, театр, кино, фотографию, народное творчество, представляя художников и артистов, молодых и уже известных, — мы стремимся показать зрителям, что нам есть кем и чем гордиться, что рядом постоянно зажигаются новые звезды, и наша земля полнится достойными талантами".
К 22 июня, Дню памяти и скорби — памятной дате России, в рамках фестиваля в регионах России и других странах также пройдут некоммерческие показы фильмов режиссера и сценариста Максима Кузнецова о Великой Отечественной войне.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?