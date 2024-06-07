Эдуард Харченко: параметры налоговой системы выработаны в диалоге с бизнес-сообществом

Правительство РФ внесло в Государственную думу поправки в Налоговый кодекс. Тема планируемых изменений в налоговой системе активно обсуждается в обществе.

"Предложенные изменения законодательства направлены на выстраивание сбалансированной и справедливой налоговой системы, — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко. — Её параметры выработаны в результате широкой общественной дискуссии, в диалоге с бизнес-сообществом, на площадках общественных объединений Самарской области".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей отмечает, что не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции. Отдельно стоит отметить самозанятых. Сейчас их в Самарской области зарегистрировано более 200 тысяч. Режим самозанятости сохраняется. Ставки по нему остаются на прежнем уровне, они закреплены в 422-м федеральном законе и в течение 10 лет изменений в нём не будет.

"Для дальнейшего развития малого бизнеса предлагается поэтапное увеличение порога для применения упрощённой системы налогообложения. Предлагается увеличить порог доходов для применения УСН до 450 млн рублей, порог по остаточной стоимости основных средств с 150 до 200 млн рублей. Конечно же, уплата НДС в новых изменениях в Налоговом кодексе — это будет дополнительная нагрузка. Но только 3,2% предпринимателей, с выручкой более 60 млн рублей, будут уплачивать НДС. С выручки до 60 миллионов уплата НДС требоваться не будет. А это 96,8% от общего количества предпринимателей по Российской Федерации, применяющих УСН. Таким образом, бремя уплаты НДС не отразится на подавляющем большинстве предпринимателей", — констатирует Харченко.

Предполагается поднятие налога на прибыль с 20 до 25%. Но это позволит с 1 января 2025 года отказаться от оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые увеличивают потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывают его финансовый результат.

"Обсуждая с представителями малого и среднего бизнеса, я вижу понимание. Я вижу, что в целом предложенные нам изменения адекватны, понятны и они назрели. В текущей ситуации в стране они своевременны и должны пойти на пользу государству. Ведь все дополнительные средства, которые будут получены бюджетами разных уровней, будут направлены в первую очередь на социальную сферу.

Например, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детских садов, школ, общежитий, колледжей, вузов, на реализацию, в том числе нацпроектов "Семья", "Молодёжь и дети",

"Продолжительность жизни, "Кадры". Остро нуждаются в поддержке ИТ-отрасль, которая сейчас находится в прогрессивном развитии, оборонно-промышленная отрасль, да и в целом промышленное производство, которое сейчас активно реализует задачи импортозамещения. Например, уровень локализации производства на АвтоВАЗе близок к 100%. Все ресурсы, которые будут дополнительно получены за счёт внесения изменений в налоговое законодательство, будут направлены на реализацию важных государственных задач", — заключил Эдуард Харченко.