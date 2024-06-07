Авито и АНО "Диалог Регионы" договорились о сотрудничестве в информационной сфере

Авито и АНО "Диалог Регионы" подписали соглашение об информационном партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме. Теперь организации будут совместными усилиями освещать социально-значимые новостные поводы в СМИ и социальных сетях.

Это стало логическим продолжением существующего сотрудничества между организациями. Ранее АНО "Диалог Регионы" помогал Авито в информировании граждан о помощи пострадавшим в Оренбурге, а также получал от компании поддержку в распространении важных новостей о COVID-19. На сегодняшний день стороны регулярно привлекают друг друга в качестве экспертов на форумы и мероприятия.

"Соглашение с АНО "Диалог Регионы" станет примером эффективного партнерства, поможет в решении социальных задач и укрепит информационную безопасность общества. Мы уверены, что совместные усилия принесут пользу и помогут развитию социально-ответственного бизнеса в России", — заявил управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов.

"Наша задача — информировать население по социально значимым темам. А аудитория таких площадок, как Авито, максимально к ним лояльна и хорошо воспринимает информацию. Поэтому они важный для нас партнер. Мы совместно работали над проектами, которые не только важны с точки зрения информации, но и социально значимы", — рассказал генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак.