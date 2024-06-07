Авито и АНО "Диалог Регионы" договорились о сотрудничестве в информационной сфере

Авито и АНО "Диалог Регионы" подписали соглашение об информационном партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме. Теперь организации будут совместными усилиями освещать социально-значимые новостные поводы в СМИ и социальных сетях.
Это стало логическим продолжением существующего сотрудничества между организациями. Ранее АНО "Диалог Регионы" помогал Авито в информировании граждан о помощи пострадавшим в Оренбурге, а также получал от компании поддержку в распространении важных новостей о COVID-19. На сегодняшний день стороны регулярно привлекают друг друга в качестве экспертов на форумы и мероприятия.
"Соглашение с АНО "Диалог Регионы" станет примером эффективного партнерства, поможет в решении социальных задач и укрепит информационную безопасность общества. Мы уверены, что совместные усилия принесут пользу и помогут развитию социально-ответственного бизнеса в России", — заявил управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов.
"Наша задача — информировать население по социально значимым темам. А аудитория таких площадок, как Авито, максимально к ним лояльна и хорошо воспринимает информацию. Поэтому они важный для нас партнер. Мы совместно работали над проектами, которые не только важны с точки зрения информации, но и социально значимы", — рассказал генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”