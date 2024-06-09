Авито представил свою версию Tesla Cybertruck — Avito Dacha Truck

Стилизованный Avito Dacha Truck видели в разных туристических локациях города. Новая Tesla Foundation на несколько дней превратилась в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль, который путешествует по самым интересным местам России с привалами и пикниками по пути.
На приеме Росконгресса Авито организовал инсталляцию, где каждый мог представить себя таким путешественником. Tesla расположилась на фоне необычных декораций — населенных пунктов — Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и другие. Гости также могли сфотографироваться в багажнике пикапа с самоваром, баранками и дачной клубникой.
"В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль, в первую очередь создан для того, чтобы служить людям — не для хайпа, а для жизни", — рассказала команда Авито.
Avito Dacha Truck в дни ПМЭФа можно было встретить на Западном скоростном диаметре, на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и на ул. Рубинштейна.
Вместе с автомобилем были выставлены эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые также, как и Tesla продаются в Moscow Tesla Club и представлены на брендированной странице клуба на Авито. Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля, управляются со смартфона и могут подзаряжаться от кибертрака.
"Для нас важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей, вроде Tesla Cybertruck, но и развивать своё производство. Начали с электромотоциклов — в них практически всё — российское. Кстати, в один Cybertruck поместится ровно 2 наших электромотоцикла. Как говорится, делайте выводы" — поделился CEO Moscow Tesla Club Алексей Еремчук.
На ПМЭФ-24 Авито активно присутствовал с различными социальными темами и по словам представителей компании, перфоманс с Avito Dacha Truck стал одной из самых ярких активностей компании, наряду со стилизованной трехметровой детской лошадкой, поддержкой утреннего забега с физруком с Авито Услуг и масштабными бренд-мауэрами на въезде в Санкт-Петербург. Avito Dacha Truck в разных проявлениях стала символом того, что на Авито можно купить все, от футуристичного электрокара до винтажа в виде самовара или мебели ручной реставрации.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”