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Экономика и бизнес

Авито представил свою версию Tesla Cybertruck — Avito Dacha Truck

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стилизованный Avito Dacha Truck видели в разных туристических локациях города. Новая Tesla Foundation на несколько дней превратилась в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль, который путешествует по самым интересным местам России с привалами и пикниками по пути.

Фото: предоставлено Авито

На приеме Росконгресса Авито организовал инсталляцию, где каждый мог представить себя таким путешественником. Tesla расположилась на фоне необычных декораций — населенных пунктов — Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и другие. Гости также могли сфотографироваться в багажнике пикапа с самоваром, баранками и дачной клубникой.

"В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль, в первую очередь создан для того, чтобы служить людям — не для хайпа, а для жизни", — рассказала команда Авито.

Avito Dacha Truck в дни ПМЭФа можно было встретить на Западном скоростном диаметре, на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и на ул. Рубинштейна.

Вместе с автомобилем были выставлены эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые также, как и Tesla продаются в Moscow Tesla Club и представлены на брендированной странице клуба на Авито. Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля, управляются со смартфона и могут подзаряжаться от кибертрака.

"Для нас важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей, вроде Tesla Cybertruck, но и развивать своё производство. Начали с электромотоциклов — в них практически всё — российское. Кстати, в один Cybertruck поместится ровно 2 наших электромотоцикла. Как говорится, делайте выводы" — поделился CEO Moscow Tesla Club Алексей Еремчук.

На ПМЭФ-24 Авито активно присутствовал с различными социальными темами и по словам представителей компании, перфоманс с Avito Dacha Truck стал одной из самых ярких активностей компании, наряду со стилизованной трехметровой детской лошадкой, поддержкой утреннего забега с физруком с Авито Услуг и масштабными бренд-мауэрами на въезде в Санкт-Петербург. Avito Dacha Truck в разных проявлениях стала символом того, что на Авито можно купить все, от футуристичного электрокара до винтажа в виде самовара или мебели ручной реставрации.

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