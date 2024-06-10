Современная стресс-система помогает проводить диагностику нарушений в работе сердца жителям Нефтегорского района

Стресс-система с велоэргометром поступила в Нефтегорскую центральную районную больницу в рамках национального проекта "Здравоохранение". Оборудование предназначено для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Аппарат размещен в кабинете функциональной диагностики. Это велотренажер со стойкой и специальными датчиками. Во время процедуры пациент крутит педали велоэргометра, а система регистрирует показатели — электрокардиограмма, артериальное давление и пульс. Во время проведения исследования непрерывно ведётся запись электрокардиограммы.
"Стресс-система обеспечивает всесторонний функциональный анализ работы сердца, легких, системы кровообращения и обмена веществ. С помощью этого исследования можно выявить заболевания, которые не всегда определяются традиционной кардиограммой, например, скрытую коронарную недостаточность и нарушения сердечного ритма. И мы рады, что такой комплекс экспертного класса есть теперь в нашей больнице и он доступен для наших пациентов", — рассказала главный врач больницы Наталья Мухортова.
Оборудование помогает на ранних сроках выявить сердечно-сосудистую патологию. С помощью новой стресс-тест системы с момента ввода в эксплуатацию выполнено 16 исследований. Направление на данный вид обследования выписывает врач-кардиолог.
Врачи напоминают, для раннего выявления заболеваний сердца и сосудов необходимо регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас