Пациенты Новокуйбышевской больницы проходят холтеровское мониторирование на новых аппаратах

Два амбулаторных регистратора для электрокардиографического мониторинга поступили в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Новое оборудование стало дополнением к уже имеющемуся в медучреждении.

"Это оборудование применяется для выявления сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. Холтеровское мониторирование назначается пациентам с жалобами на сердцебиение, нарушение сердечного ритма, ощущение "мерцания" сердца или его неправильных сокращений. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру позволяет выявить и предупредить развитие таких заболеваний сердечно-сосудистой системы, как аритмия, стенокардия, гипертония и ишемическая болезнь сердца", — рассказал врач функциональной диагностики Новокуйбышевской больницы Лариса Халитова.

Прибор закрепляется на пациенте для регистрации работы сердечной мышцы. Исследование проводится с помощью беспрерывной регистрации электрокардиограммы на протяжении суток. С начала года такую процедуру прошли 135 пациентов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.