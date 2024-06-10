ПМЭФ-2024: Общий объем подписанных соглашений Самарской области превысил 100 млрд рублей

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил результаты работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме — 2024.
"Отработали на ПМЭФ-2024 большой делегацией Самарской области во главе с врио губернатора Вячеславом Андреевичем Федорищевым, — рассказал врио министра. — Традиционно стенд региона вызывает большой интерес со стороны участников форума из самых разных регионов и стран. Рассказывали с коллегами о возможностях и условиях, созданных в Самарской области для быстрого запуска новых инвестиционных проектов".
В этом году на стенде региона была представлена продукция самарских и тольяттинских производителей: АВТОВАЗа, Акрон Холдинга, Самарского завода КВОиТ, компании ИСП и научно-производственного предприятия Куйбышев Телеком-Метрология. Также на стенде представили макет международного межвузовского кампуса и комплексного развития территории.
"Под руководством врио губернатора провели ряд важных встреч, связанных развитием портовой инфраструктуры, инвестиционных проектов, поддержкой инновационных проектов на территории региона, развитием вузов, — перечислил Дмитрий Богданов.
На встрече с основателем Wildberries Татьяной Бакальчук обсуждались вопросы завершения строительства распределительного центра компании. Совместные проекты и планы сотрудничества региона с ВЭБ.РФ обсудили на встрече с Ириной Макиевой, главным управляющим партнером по городскому развитию бизнес-блока госкорпорации. С гендиректором АСИ Светланой Чупшевой в ходе встречи обсудили вопросы повышения инвестиционной привлекательности губернии.
"По поручению врио главы региона подписал целый ряд соглашений о сотрудничестве с Фондом НТИ, Медицинской компанией ИДК, РЖД, Тесвел, Акрон Холдинг, Самараавтожгут, РеИнТех, Арсенал атлета, Рулевые системы и др. Общий объем подписанных соглашений и проведённых переговоров превысил 100 млрд рублей", — акцентировал Богданов.
Так, ИДК намерена построить в регионе вторую очередь медицинского центра. Компания Тесвел планирует создать в Самарской области производство промышленного оборудования. Планы еще одного инвестора — компании РеИнТех — связаны со строительством предприятия в сфере металлургии.
О работе региона по созданию научно-производственного центра и развитию новой отрасли беспилотной авиации врио министра рассказал на сессии по БАС. Самарская область является одним из лидеров в этом направлении.
"Петербургский экономический форум — это уникальная концентрация людей, проектов, идей, планов и энергии. Это возможность представить регион, рассказать о себе и договориться о дальнейшей работе с десятками компаний в самых разных сферах", — резюмировал Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
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