В галерее "Заварка" проведут арт-медитацию по выставке "Сюрприз"

В четверг, 13 июня, в 18:30 научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина организует арт-медиацию (6+) по выставке "Сюрприз" (6+).

Встреча предполагает активное включение зрителя в интерпретацию и анализ произведений искусства. Участником может стать любой желающий, независимо от его опыта и насмотренности в сфере искусства. Посетители поговорят о представленных в "Заварке" работах Яны Арбузовой, основных темах выставки и кураторской задумке. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В пятницу, 14 июня, в 18:00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Сюрприз" (6+). Главный образ экспозиции — игрушка из шоколадного яйца "Киндер-сюрприз", предмет, отсылающий ко времени, как теплое воспоминание, как неожиданный подарок, как экспонат в домашнем музее детства. Киндер-игрушки у художницы Яны Арбузовой, чьи картины представлены в Музее-галерее "Заварка", становятся не только артефактом, отсылающим к прошлому, но и предметом, прожившим время. Посетители пройдутся по залам вместе со старшим научным сотрудником музея и куратором выставки Кириллом Гуровым, познакомятся с работами Арбузовой и взглянут через игрушку на собственное детство.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

На выходные в музее также запланирована культурная программа. В субботу, 15 июня, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" состоится лекция "(Не)постоянство памяти" (12+). Искусство на протяжении всей своей истории обращается к теме памяти, вспоминания и ощущения времени. Как визуализировать утекающее время? Где искать "славное прошлое"? Как передать историческую память всего мира? Искусствовед, заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова расскажет, как художники разных эпох отвечали на эти вопросы. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В воскресенье, 16 июня, в 16:00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Главными деталями являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие — 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).