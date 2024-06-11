Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции "Свеча памяти"

10 июня по всей стране стартовала ежегодная акция "Свеча памяти" благотворительного фонда "Память поколений". До 22 июня — Дня памяти и скорби — каждый желающий может зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф в память о героях Великой Отечественной войны.

22 июня 83 года назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на "до и после" — началась Великая Отечественная война. Ежегодно в этот день по всей стране чтят память тех, кто сохранил мир на земле, одержав Великую Победу в самой кровопролитной войне в истории. Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы!

Вместе со свечой на сайте благотворительного фонда "Память поколений" можно сделать пожертвование в поддержку ветеранов. Все собранные средства будут направлены на современные слуховые аппараты, помощь сиделок, медицинские кровати, коляски и другую необходимую медицинскую помощь.

В прошлом году участники онлайн-акции "Свеча памяти" зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей на помощь ветеранам.

Также на сайте акции размещено более 60 видеоинтервью. В них — воспоминания фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.

Присоединитесь к акции и зажечь свою свечу, чтобы сказать "спасибо" ветеранам можно до 22 июня сайте деньпамяти.рф.