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Общество

Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции "Свеча памяти"

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 июня по всей стране стартовала ежегодная акция "Свеча памяти" благотворительного фонда "Память поколений". До 22 июня — Дня памяти и скорби — каждый желающий может зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф в память о героях Великой Отечественной войны.

22 июня 83 года назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на "до и после" — началась Великая Отечественная война. Ежегодно в этот день по всей стране чтят память тех, кто сохранил мир на земле, одержав Великую Победу в самой кровопролитной войне в истории. Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы!

Вместе со свечой на сайте благотворительного фонда "Память поколений" можно сделать пожертвование в поддержку ветеранов. Все собранные средства будут направлены на современные слуховые аппараты, помощь сиделок, медицинские кровати, коляски и другую необходимую медицинскую помощь.

В прошлом году участники онлайн-акции "Свеча памяти" зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей на помощь ветеранам.

Также на сайте акции размещено более 60 видеоинтервью. В них — воспоминания фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.

Присоединитесь к акции и зажечь свою свечу, чтобы сказать "спасибо" ветеранам можно до 22 июня сайте деньпамяти.рф.

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А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!

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