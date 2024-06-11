Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции "Свеча памяти"

10 июня по всей стране стартовала ежегодная акция "Свеча памяти" благотворительного фонда "Память поколений". До 22 июня — Дня памяти и скорби — каждый желающий может зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф в память о героях Великой Отечественной войны.
22 июня 83 года назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на "до и после" — началась Великая Отечественная война. Ежегодно в этот день по всей стране чтят память тех, кто сохранил мир на земле, одержав Великую Победу в самой кровопролитной войне в истории. Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы!
Вместе со свечой на сайте благотворительного фонда "Память поколений" можно сделать пожертвование в поддержку ветеранов. Все собранные средства будут направлены на современные слуховые аппараты, помощь сиделок, медицинские кровати, коляски и другую необходимую медицинскую помощь.
В прошлом году участники онлайн-акции "Свеча памяти" зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей на помощь ветеранам.
Также на сайте акции размещено более 60 видеоинтервью. В них — воспоминания фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.
Присоединитесь к акции и зажечь свою свечу, чтобы сказать "спасибо" ветеранам можно до 22 июня сайте деньпамяти.рф.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!