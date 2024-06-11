Андрей Золотарев покинул пост главврача больницы им. Ерошевского

Главный врач больницы им. Ерошевского Андрей Золотарев покидает свой пост, сообщается на сайте медучреждения. Он руководил больницей 25 лет.

"Для меня настала пора делиться своим опытом и масштабировать его на всю область, — сказал Андрей Золотарев, обращаясь к коллегам. — Я оставляю больницу в надежных руках своей ученицы, Павловой Ольги Васильевны. Ольга Павлова выросла как специалист в наших стенах, защитила под моим руководством диссертацию, показала себя хорошим организатором, умным и порядочным человеком. Уверен, что ее молодая энергичность будет способствовать дальнейшему развитию и росту нашей больницы. А все свои силы я планирую сосредоточить на развитии офтальмологической службы Самарской области, как главный офтальмолог", — заявил Андрей Золотарев.

Кроме того, он займется подготовкой новых поколений офтальмологов на кафедре глазных болезней ИПО СамГМ.