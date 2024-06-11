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Музыка Культура

Солистка театра оперы и балета стала лауреатом конкурса вокалистов Собиновского фестиваля

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Солистка Самарского академического театра оперы и балета Анастасия Лапа стала лауреатом 3-й степени конкурса вокалистов XXXVII Собиновского музыкального фестиваля.

Фото: Собиновский музыкальный фестиваль

Анастасия исполняла камерную программу с концертмейстером Шостакович Опера Балет Юлией Громаковской и две арии в сопровождении оркестра саратовского театра — арию Мими из оперы Дж. Пуччини "Богема" и Ариозо Кумы из оперы П. И. Чайковского "Чародейка".

Жюри единогласно постановило присудить III премию и звание лауреата Анастасии Лапе (сопрано, Самара).

Тема фестиваля в 2024 г. — "Контрасты". Программа посвящена 220-летию со дня рождения Михаила Глинки и 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке. В афише — три концертные программы, четыре балета, четыре оперы и два тура Конкурса конкурсов вокалистов. Завершал фестивальную программу 25-й Конкурс конкурсов вокалистов, который собрал рекордное количество заявок — 152. По итогам отборочного тура в очных этапах состязания приняли участие 12 вокалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Республик Марий Эл и Башкортостан, Южной Кореи и Узбекистана.

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