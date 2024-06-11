Сотрудники СК организовали экскурсию для детей в преддверии Дня России

В Самаре сотрудники СУ СКР по Самарской области организовали экскурсию для юнармейцев из МБОУ школы № 68 в исторический мультимедийный парк "Россия — моя история". Мероприятие прошло в рамках патриотического воспитания молодежи и в преддверии празднования Дня России, который отмечается 12 июня.

Как рассказывают сотрудники Следственного комитета, ребятам решили интересно подать информацию о становлении государства в послевоенные годы и обретении суверенитета. Кроме того, целью было повышение интереса к истории России.

Юнармейцы вместе с работниками правоохранительного ведомства посетили мультимедийную экспозицию, связанную с историей XX века: "1945 — 2016. Россия — Моя история". Она посвящена главным событиям послевоенного времени: роли политических лидеров в формировании развития страны в разные временные промежутки, первому полету человека в космос, созданию института президентства и другим.

Многое в экспозиции посвящено и роли Самары и ее жителей в развитии государства. Например, здесь можно узнать много занимательных фактов о ракетостроении и самолетах. Не обходит стороной экскурсовод и подробности развенчания культа личности Сталина, строительства известных всем "хрущевок", голоде и борьбе с ним. Кстати, благодаря мультимедийным экранам на выставке любой может "помочь" в озеленении — на экране появляются деревья, если поводить руками. К чести самих юнармейцев — историю они учат и могут правильно ответить на довольно сложные вопросы гида.

Самарские следователи далеко не первый раз организовывают экскурсии для местных школьников. В 2023 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области преддверии Дня образования службы криминалистики организовали экскурсионную программу для детей сотрудников ведомства и учащихся ГБОУ ООШ № 18 им. В. А. Мамистова Новокуйбышевска в музей ГУ МВД России по Самарской области с демонстрацией криминалистического оборудования следственного управления. Экспозиции этого музея отражают разные периоды существования правоохранительных органов — от истоков до современности.