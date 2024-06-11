Сотрудники СК организовали экскурсию для детей в преддверии Дня России

В Самаре сотрудники СУ СКР по Самарской области организовали экскурсию для юнармейцев из МБОУ школы № 68 в исторический мультимедийный парк "Россия — моя история". Мероприятие прошло в рамках патриотического воспитания молодежи и в преддверии празднования Дня России, который отмечается 12 июня.
Как рассказывают сотрудники Следственного комитета, ребятам решили интересно подать информацию о становлении государства в послевоенные годы и обретении суверенитета. Кроме того, целью было повышение интереса к истории России.
Юнармейцы вместе с работниками правоохранительного ведомства посетили мультимедийную экспозицию, связанную с историей XX века: "1945 — 2016. Россия — Моя история". Она посвящена главным событиям послевоенного времени: роли политических лидеров в формировании развития страны в разные временные промежутки, первому полету человека в космос, созданию института президентства и другим.
Многое в экспозиции посвящено и роли Самары и ее жителей в развитии государства. Например, здесь можно узнать много занимательных фактов о ракетостроении и самолетах. Не обходит стороной экскурсовод и подробности развенчания культа личности Сталина, строительства известных всем "хрущевок", голоде и борьбе с ним. Кстати, благодаря мультимедийным экранам на выставке любой может "помочь" в озеленении — на экране появляются деревья, если поводить руками. К чести самих юнармейцев — историю они учат и могут правильно ответить на довольно сложные вопросы гида.
Самарские следователи далеко не первый раз организовывают экскурсии для местных школьников. В 2023 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области преддверии Дня образования службы криминалистики организовали экскурсионную программу для детей сотрудников ведомства и учащихся ГБОУ ООШ № 18 им. В. А. Мамистова Новокуйбышевска в музей ГУ МВД России по Самарской области с демонстрацией криминалистического оборудования следственного управления. Экспозиции этого музея отражают разные периоды существования правоохранительных органов — от истоков до современности.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!