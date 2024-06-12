"ЗИМфест" открывает выставку "Самарский модернИЗМ" во дворе музея Модерна

В пятницу, 14 июня, в 18:00 во дворе Музея модерна в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма" состоится открытие выставки "Самарский модернИЗМ" (6+, посвященной связи архитектурных стилей ХХ века — модерну и модернизму.

В программе вечера презентация экспозиции и рассказ о ней от лица куратора Армена Арутюнова, а также тематические выступления артистов в рамках проекта "Музыка в "Белой чашке".

Архитектурные стили модерн и модернизм в массовом сознании — совершенно разные направления. Ар-нуво — яркий, красивый, богато украшенный, в отличие от "серого", "простого" и "некрасивого" конструктивизма, послевоенного модернизма и смежных с ними направлений. На самом же деле, у этих стилей гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Выставка "Самарский модернИЗМ" расскажет об общих чертах архитектурных стилей ХХ века на примере самарских зданий. Что объединяет особняк Курлиной и Дворец бракосочетания, Новотроицкий торговый корпус и Фабрику-кухню, "Дачу со слонами" и башни экспериментального элеватора? Как связаны между собой разные архитектурные концепции прошлого века, и почему позднесоветские здания обладают не меньшей художественной ценностью, чем дореволюционное наследие?

"ЗИМфест" — проект концептуального жилого комплекса "ЗИМ Галерея", который с апреля знакомит самарцев с модернизмом во всех его проявлениях — от архитектуры до музыки. Партнерами новой выставки выступили Музей модерна и кофейня White Cup, предоставившие площадку для экспозиции.

Выставка будет открыта во дворе музея Модерна все лето. В планах проведение тематических лекций известных историков архитектуры и искусствоведов.

Вход на мероприятие свободный.