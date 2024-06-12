Самарскую область на играх БРИКС представят 9 спортсменов

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В среду, 12 июня, в Казани состоялась церемония открытия Игр БРИКС. Здесь соберутся свыше 4 тысяч спортсменов из 90 стран. Самарскую область на Играх представят девять спортсменов, сообщает пресс-служба регионального минспорта.