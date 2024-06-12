Самарскую область на играх БРИКС представят 9 спортсменов

В среду, 12 июня, в Казани состоялась церемония открытия Игр БРИКС. Здесь соберутся свыше 4 тысяч спортсменов из 90 стран. Самарскую область на Играх представят девять спортсменов, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Самара будет представлена в пяти видах спорта: плавании (Арина Хитева), фехтовании (Кирилл Бородачев, Антон Бородачев), академической гребле (Александр Вязовкин), настольном теннисе (Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова (запасная), гребле на байдарках и каноэ (Илья Штокалов, Михаил Павлов, Елизавета Выпряжкина).
Всего на Играх БРИКС разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
Отличное решение!