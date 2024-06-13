Самарский областной кардиодиспансер возглавил Дмитрий Кузнецов

11 июня на должность главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова назначен Дмитрий Кузнецов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Дмитрий Валерьевич кандидат медицинских наук. Его стаж работы в системе здравоохранения 28 лет, стаж руководящей работы — свыше 10 лет.

В течение 13 лет Дмитрий Кузнецов работал врачом сердечно-сосудистым хирургом, 8 лет возглавлял 11-е кардиохирургическое отделение. С 2021 г. работал заместителем главного врача по хирургии. Является главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии.