Готовность участка трассы "Самара — Новокуйбышевск" в Волжском районе составляет 40%

В Волжском районе ведутся работы укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге Самара — Новокуйбышевск. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют участок трассы км 18+700 — км 25+500.

В этом дорожном сезоне предусмотрен капитальный ремонт участка региональной трассы Самара — Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км. Дорога является ключевым маршрутом выезда из Самары на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда, а также основным путем маятниковой миграции жителей близлежащих населенных пунктов.

Сейчас на участке ведется укладка асфальтобетонного покрытия, уширение съездов, устройство присыпных обочин, демонтажные работы по разбору покрытия. Также важным этапом ремонта будет капитальный ремонт моста через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.

В прошлом году был приведен в нормативное состояние другой участок дороги Самара-Новокуйбышевск, что позволило дороге соответствовать всем нормативам на протяжении всего пути.

В настоящем году подрядчику предстоит выполнить работу по обновлению дорожного полотна, замене остановок, установке освещения и дорожных знаков, оборудованию пешеходных переходов и лестничных сходов, а также нанесению светоотражающей разметки.

Отметим, что дорога проходит недалеко от детских оздоровительных лагерей под Новокуйбышевском. Помимо прочего автодорога Самара — Новокуйбышевск входит в опорную сеть дорог РФ. Дорогами опорной сети, согласно критериям, являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения.