Готовность участка трассы "Самара — Новокуйбышевск" в Волжском районе составляет 40%

В Волжском районе ведутся работы укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге Самара — Новокуйбышевск. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют участок трассы км 18+700 — км 25+500.
В этом дорожном сезоне предусмотрен капитальный ремонт участка региональной трассы Самара — Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км. Дорога является ключевым маршрутом выезда из Самары на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда, а также основным путем маятниковой миграции жителей близлежащих населенных пунктов.
Сейчас на участке ведется укладка асфальтобетонного покрытия, уширение съездов, устройство присыпных обочин, демонтажные работы по разбору покрытия. Также важным этапом ремонта будет капитальный ремонт моста через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.
В прошлом году был приведен в нормативное состояние другой участок дороги Самара-Новокуйбышевск, что позволило дороге соответствовать всем нормативам на протяжении всего пути.
В настоящем году подрядчику предстоит выполнить работу по обновлению дорожного полотна, замене остановок, установке освещения и дорожных знаков, оборудованию пешеходных переходов и лестничных сходов, а также нанесению светоотражающей разметки.
Отметим, что дорога проходит недалеко от детских оздоровительных лагерей под Новокуйбышевском. Помимо прочего автодорога Самара — Новокуйбышевск входит в опорную сеть дорог РФ. Дорогами опорной сети, согласно критериям, являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!