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Спорт

"Гонка Героев" пройдет в Самаре 15 июня

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В этом году проведение "Гонки Героев" назначено на 15 июня, сообщает "КП-Самара". Мероприятие состоится на полигоне Рощинский. Организатором состязания выступит "Лига Героев". Стартово-финишный городок начнет работу в 08:00. Регистрация начнется в 09:00, а в 09:55 состоится официальное открытие. Стартует "Гонка Героев" в 10:00.

Участниками масштабного события станут более 2300 человек. Им предстоит преодолеть трассу длиной 9 км. На пути их будут ждать 30 испытаний разной сложности. В том числе — "кольца-колеса", "двойное вращение", "вращающиеся опоры" и другие. Также спортсменам предстоит пройти через преграды из воды и грязи, препятствия "двухступенчатый ров", полный грязи, и "прыжок в бездну". Финальным испытанием станет подъем по канату на восьмиметровую горку "Эверест".

Помимо спортивных состязаний, участников ждут развлекательные активности от партнеров, массовая разминка, фото-зоны, детская зона, зоны отдыха и восстановления. Также в рамках мероприятия состоится три официальных чемпионата по новому виду спорта "Гонки с препятствиями": чемпионат Самары, чемпионат Самарской области и всероссийский чемпионат.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Главное условие — возраст старше 18 лет. Стать участником можно в трех форматах: в индивидуальном массовом старте, в составе взвода из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора, в формате чемпионата — это забег с профессиональным судейством для тех, кто готов побороться за призовые места.

Чемпионат, в свою очередь, пройдет в двух форматах — "Pro" и "Age". Первый рассчитан на опытных спортсменов, второй — на мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40+ лет.

Для удобства участников и зрителей организаторы подготовили трансфер до места проведения Гонки. Автобусы будут отправляться от а/с "Аврора" и площади Кирова. Из города транспорт будет ходить с 06:00 до 13:00 каждый час. Обратно в город — ежечасно с 13:30 до 21:00.

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