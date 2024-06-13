Мобильный оператор протестировал российский смартфон

Лаборатория МегаФона провела тестирование Р-ФОНа, российского смартфона, который активно готовится к выводу в розничную продажу. Смартфон прошел весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи.
В ходе тестов смартфона Р-ФОН (модель RT001, произведен 26 марта 2024 года) специалисты провели исследование базовых функций нового аппарата. В частности, была проверена работа операционной системы, сотовой связи (звонки, отправка SMS, переключение между сетями различных стандартов), а также функционирование Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, лаборатория провела на новом аппарате проверку целого ряда пользовательских сценариев, в ходе которых проводилась комплексная оценка работы нового устройства.
По итогам каждого этапа тестов полученные в лаборатории данные передавали производителю смартфона — компании "Рутек". Руководство лаборатории и компании "Рутек" договорились о проведении следующей итерации тестов в конце июня.
Р-ФОН является совместным проектом двух российских компаний АО "НТЦ ИТ РОСА" и АО "Рутек". Смартфон был представлен в декабре прошлого года. Сборка Р-ФОНа осуществляется на собственном производстве АО "Рутек" в Саранске, на территории "Технопарк-Мордовия", при поддержке правительства Республики Мордовия. Смартфон работает на основе мобильной операционной системы РОСА Мобайл. Важным фактором безопасности Р-ФОН является наличие написанных инженерами РОСА драйверов, обеспечивающих работу аппаратных компонентов смартфона. Р-ФОН включен в реестр отечественного оборудования Минпромторга.
"Вывод на рынок нового смартфона, тем более на собственной ОС — очень ответственный шаг. Поэтому крайне важно оказать содействие производителю Р-ФОНа, который сейчас готовится к коммерческому запуску своего первого продукта, по проверке корректности работы устройства в сети оператора, — говорит руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония. — В нашей лаборатории есть все необходимое для тестирования и последующего совершенствования смартфонов".
"Мы готовимся к выходу на потребительский рынок, и внешняя экспертиза нашего продукта, тем более от ведущего оператора сотовой связи, для нас крайне полезна и важна. Мы не только хотим выпустить на рынок достойную альтернативу, но и стремимся сделать аппарат, который будет значимо обходить по работоспособности зарубежные аналоги, поэтому все результаты теста в лаборатории МегаФона мы уже взяли в работу для улучшения нашего гаджета", — добавил генеральный директор "Рутека" Дмитрий Иванников.
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