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Завершились съемки сериала "Комбинация" — премьера на Wink.ru приближается

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершились съемки восьмисерийного байопика о легендарной женской поп-группе "Комбинация" (18+). Съемки в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове продолжались более полугода, в них приняли участие реальные солистки группы и более 5 000 актеров массовых сцен. Было создано около 200 костюмов главных героинь, включая находки на винтажных рынках и вещи реальных участников. Главные роли в одном из самых ожидаемых проектов онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Павел Прилучный и Даниил Воробьев.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Новые фото со съемок

В родном для "Комбинации" Саратове снимали сцены формирования группы, работу над первыми клипами и концертами. Однако основная часть съемочного процесса прошла в Санкт-Петербурге, там снимали самую трагичную сцену — гибель продюсера группы Александра Шишинина, а в павильоне "Ленфильма" — клип на легендарную песню "Бухгалтер" и сцену из кинофильма "Мордашка", в котором принимали участие солистки группы.

"Для меня было важно прочувствовать, прожить, узнать и раскрыть историю человека, который мечтал так крупно, что достиг буквально за пять лет невероятного успеха, просто вселенских результатов. Его детище, его группа стала звучать из каждого утюга, и вот на протяжении 36 лет с момента основания "Комбинации" ничего не меняется, их слушают, под них танцуют, влюбляются, женятся и самое главное — мечтают. Именно об этом хотелось рассказать. Пятилетка группы — и такой неизгладимый след в вечности. Огромная ответственность стояла перед нами, и стоит — показать весь замысел, всю суть так, как это было на самом деле", — рассказал режиссер Никита Власов.

"Сериал про жизнь, про простых девчонок и простых парней, на которых свалились практически мировая слава, головокружительный успех, а им было всего по 16–17 лет. Потрясающе, какие невероятные усилия они приложили, чтобы исполнить свои мечты! У "Комбинации" очень захватывающая и интересная история, и в ней было очень круто поучаствовать", — поделилась актриса Елизавета Базыкина, сыгравшая солистку группы Татьяну Иванову.

Готовясь к съемкам, создатели и актеры изучали архивные интервью, личные видеозаписи и семейные альбомы, частью которых поделилась дочь продюсера группы Александра Шишинина Виктория. Команда консультировалась с реальными участниками событий — бывшими солистками "Комбинации", композитором группы Виталием Окороковым, продюсерами Александром Иратовым и Бари Алибасовым. В эпизодических ролях в сериале появились Алена Апина и Татьяна Иванова. Актриса Ульяна Кравец — дочь жены продюсера группы Шишинина Наталии — сыграла в сериале маму. Также в кадре можно будет увидеть певицу Асию, для которой роль соперницы Татьяны Апиной стала дебютом в кино.

Раскрыть характеры персонажей команде помогали и продуманные образы. По словам художника по костюмам, каждая из героинь за время съемок сменила около 50 нарядов, часть из которых команда находила в винтажных магазинах Москвы и Петербурга.

"При создании образов каждого из героев мы вдохновлялись их реальным гардеробом, но старались не копировать полностью. За основу брали цвет или стиль в одежде, характерный для конкретного персонажа. Также не забывали про фирменные детали: так, у Дарьи Руденок, которая исполнила роль Ольги Ахуновой, появилась кепи, потому что она была важной деталью имиджа певицы. А у Никиты Кологривого вообще была вещь с историей — футболка с капюшоном из гардероба продюсера группы Александра Шишинина, которую нам предоставила его дочь", — рассказала художник по костюмам Анастасия Обыночная.

Также в сериале снялись Владимир Канухин, Стася Милославская, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Аскар Ильясов, Софья Володчинская, Роман Евдокимов, Ольга Тумайкина, Иван Добронравов, Азамат Нигманов.

Сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова) и собирают первую в Советском Союзе женскую поп-группу. Через песни, которая вместе с группой пела вся страна, они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе.

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