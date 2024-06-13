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Спорт

На "Солидарность Арене" стартовали работы по реновации футбольного поля

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июня, на стадионе "Солидарность Самара Арена" началась реновация футбольного поля.

На начальном этапе реновации снимается верхний слой газона от 5 до 7 мм. Затем поле засыпается песком и проводится механическое прочесывание прошивки поля, которая состоит из множества полипропиленовых нитей длиной в 20 см глубоко уходящих в почву. На поверхности остаются лишь небольшие пучки, похожие на искусственный ворс. Именно его и поднимают для дальнейшего засева газона.

Трава обновленного газона всходит уже через 5-7 дней.

Частота проведения процедуры по обновлению травяного покрова зависит от изношенности газона и его внешнего вида. На стадионе реновация проводятся уже в третий раз с момента строительства стадиона.

Весь процесс реновации займет около 25 дней. И стадион будет готов к новому футбольному сезону 2024-2025, сообщает пресс-служба "Солидарность Арены". 

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