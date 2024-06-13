Самарская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова выступит на Олимпийских играх в Париже

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Самарская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова вошла в состав сборной, которая в составе национальной команды выступит на Олимпийских играх-2024 во Франции, сообщает Федерация дзюдо России.