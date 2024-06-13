В Самарской области иппотерапия помогает ребятам улучшить настроение и поправить здоровье

Более 6 тыс. детей в Самарской области ежегодно получают социальные услуги по реабилитации. В регионе действуют 11 государственных реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одним учреждением, работающим с особенным детьми, является реабилитационный центр "Иппотерапия", бесплатную реабилитацию в котором за год проходят свыше 350 ребят в возрасте от трех до 18 лет.
На всестороннюю помощь семьям с детьми, поддержку семей, в том числе и где воспитываются дети с ОВЗ, направлен национальный проект "Демография". Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей поддержку качества жизни семей с детьми, обращаясь в Год семьи к участникам всероссийской демографической конференции "Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма".
Для реабилитации детей с ОВЗ в самарском центре "Иппотерапия" создана доступная среда, подобран профессиональный коллектив и применяются эффективные методики. Общение с лошадьми и верховая езда дают значительный терапевтический результат. По мнению специалистов, у детей отмечается улучшение моторики и координации, развитие внимания и мышления, снижение тревожности и повышение коммуникативных навыков.
Программы реабилитации составляются индивидуально для каждого получателя, учитывая особенности здоровья каждого ребенка.
Прежде, чем начать занятия претенденты получают оценку реабилитационно-экспертной комиссии. На занятиях подопечных центра сопровождают два специалиста: инструктор по иппотерапии и коновод. Лошадь подбирается под каждого ребенка подходящая по размеру и биомеханике.
"Занятия предоставляют для детей бесплатно. Чтобы попасть к нам нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства, где сотрудники комплексного центра разрабатывают индивидуальную программу предоставления социальных услуг, с которой родители детей уже приходят к нам", — рассказывает директор реабилитационного центра "Иппотерапия" Денис Чубаров.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас