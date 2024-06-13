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Здравоохранение Общество

В Самарской области иппотерапия помогает ребятам улучшить настроение и поправить здоровье

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 6 тыс. детей в Самарской области ежегодно получают социальные услуги по реабилитации. В регионе действуют 11 государственных реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одним учреждением, работающим с особенным детьми, является реабилитационный центр "Иппотерапия", бесплатную реабилитацию в котором за год проходят свыше 350 ребят в возрасте от трех до 18 лет.

На всестороннюю помощь семьям с детьми, поддержку семей, в том числе и где воспитываются дети с ОВЗ, направлен национальный проект "Демография". Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей поддержку качества жизни семей с детьми, обращаясь в Год семьи к участникам всероссийской демографической конференции "Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма".

Для реабилитации детей с ОВЗ в самарском центре "Иппотерапия" создана доступная среда, подобран профессиональный коллектив и применяются эффективные методики. Общение с лошадьми и верховая езда дают значительный терапевтический результат. По мнению специалистов, у детей отмечается улучшение моторики и координации, развитие внимания и мышления, снижение тревожности и повышение коммуникативных навыков.

Программы реабилитации составляются индивидуально для каждого получателя, учитывая особенности здоровья каждого ребенка.

Прежде, чем начать занятия претенденты получают оценку реабилитационно-экспертной комиссии. На занятиях подопечных центра сопровождают два специалиста: инструктор по иппотерапии и коновод. Лошадь подбирается под каждого ребенка подходящая по размеру и биомеханике.

"Занятия предоставляют для детей бесплатно. Чтобы попасть к нам нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства, где сотрудники комплексного центра разрабатывают индивидуальную программу предоставления социальных услуг, с которой родители детей уже приходят к нам", — рассказывает директор реабилитационного центра "Иппотерапия" Денис Чубаров.

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