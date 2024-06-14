Просто делать добро: донорские мероприятия в "Ингосстрахе"

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. "Ингосстрах", как компания, которая следует принципам устойчивого развития ESG, регулярно организует донорские мероприятия как в головном офисе, так и в филиалах.
Безвозмездное донорство является частью корпоративной культуры компании. Совместно с Центром крови имени О. К. Гаврилова c 2023 года "Ингосстрахом" было организовано 7 донорских мероприятий в головном офисе. Акцию поддержали более 500 человек, которые сдали 200 литров крови. Рекордное количество за один день донации — 43,5 литров. В 2024 же году прошло уже 2 донорских мероприятия. В период весенних и летних донаций более 160 сотрудников сдали 75 литров крови.
Донорские мероприятия поддерживают сотрудники не только головного офиса в Москве, но и филиалов по всей стране. Мероприятия проходили в Воронеже, Тульской области, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Республики Бурятии, Санкт-Петербурге, Калужской и Кемеровской области, а также в других регионах. Лидерами по количеству доноров стали Владимирская область, Калининградская область и Хабаровский край.
Донорские и волонтерские мероприятия "Ингосстраха" не остались незамеченными. Так, в 2023 году компания стала финалистом донорского марафона "Достучаться до сердец. Наставничество" в блоке корпоративного сектора. Марафон нацелен на развитие безвозмездного регулярного донорства и повышение уровня ответственности доноров.
"Хорошее здоровье и благополучие" — одна из главных целей устойчивого развития, которую преследует "Ингосстрах", поэтому компания планирует расширять волонтерские и донорские мероприятия в будущем, привлекая все больше сотрудников.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас