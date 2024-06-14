Просто делать добро: донорские мероприятия в "Ингосстрахе"

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. "Ингосстрах", как компания, которая следует принципам устойчивого развития ESG, регулярно организует донорские мероприятия как в головном офисе, так и в филиалах.

Безвозмездное донорство является частью корпоративной культуры компании. Совместно с Центром крови имени О. К. Гаврилова c 2023 года "Ингосстрахом" было организовано 7 донорских мероприятий в головном офисе. Акцию поддержали более 500 человек, которые сдали 200 литров крови. Рекордное количество за один день донации — 43,5 литров. В 2024 же году прошло уже 2 донорских мероприятия. В период весенних и летних донаций более 160 сотрудников сдали 75 литров крови.

Донорские мероприятия поддерживают сотрудники не только головного офиса в Москве, но и филиалов по всей стране. Мероприятия проходили в Воронеже, Тульской области, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Республики Бурятии, Санкт-Петербурге, Калужской и Кемеровской области, а также в других регионах. Лидерами по количеству доноров стали Владимирская область, Калининградская область и Хабаровский край.

Донорские и волонтерские мероприятия "Ингосстраха" не остались незамеченными. Так, в 2023 году компания стала финалистом донорского марафона "Достучаться до сердец. Наставничество" в блоке корпоративного сектора. Марафон нацелен на развитие безвозмездного регулярного донорства и повышение уровня ответственности доноров.



"Хорошее здоровье и благополучие" — одна из главных целей устойчивого развития, которую преследует "Ингосстрах", поэтому компания планирует расширять волонтерские и донорские мероприятия в будущем, привлекая все больше сотрудников. ­­­