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Энергетика ТЭК

Студенты Тольяттинского государственного университета посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты кафедры "Электроснабжение и электротехника" Тольяттинского государственного университета посетили ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал ПАО "Т Плюс"). Для кого-то из ребят эта электростанция уже в ближайшем будущем может стать местом трудоустройства. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Открытый турникет".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Гости узнали множество интересных фактов из прошлого и настоящего крупнейшей в Европе электростанции. После этого подробную экскурсию по энергообъекту провел заместитель главного инженера ТЭЦ ВАЗа по эксплуатации Сергей Кузьмин. Ребята смогли посетить котлотурбинный цех, щиты управления и открытое распределительное устройство. Сотрудники химического цеха продемонстрировали студентам эффектные опыты с используемыми в производстве реагентами. Также ребята увидели вблизи 250-метровые дымовые трубы станции — самые высокие технологические сооружения в городе.

"Мы всегда заинтересованы в привлечении талантливых молодых ребят в энергетику. На данный момент у нас существует множество удобных и выгодных форматов взаимодействия с учебными заведениями региона, в частности, такие программы как "Первая зарплата с Т Плюс", "Школа молодого энергетика", "Энергия будущего" и другие. Все они помогут будущим энергетикам адаптироваться на первом месте работы и способствуют дальнейшему профессиональному росту", — отметил технический директор — главный инженер ТЭЦ ВАЗа Валерий Ратницын.

После посещения станции ребят ждало неформальное общение с энергетиками и памятные сувениры.

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