Самарские художники раскрасили стену возле станции метро "Кировская"

В субботу, 15 июня, в Самаре презентовали арт-объект "Граффити Кировский маркет 2024".
Бетонная стена площадью 550 кв. м, протянувшаяся от железнодорожной станции Пятилетка до станции метро "Кировская", покрылась изображениями достопримечательностей Самары. На ней можно увидеть изображения "самолета" — памятника штурмовику Ил-2, а также станции метро "Кировская" и музея "Самара космическая".
Чтобы серый забор заиграл яркими красками, администрация ТК "Кировский маркет" пригласила уличных художников Святослава Spater и Арт Абстрактова.
"Была проведена очень большая работа, мы разрабатывали эскизы, анализировали, какие достопримечательности нашего города лучше изобразить и как их связать с "Кировским маркетом". Этот рынок — локальная достопримечательность, известная жителям города, и мы рады, что он идет в ногу со временем, преображается, включает современные тенденции и привлекает художников", — поделились авторы граффити.
В этот же день прошел арт-фестиваль. Желающие приняли участие в мастер-классе по граффити.
Поприветствовал гостей директор ТК "Кировский маркет" Ильдар Акжигитов: "Мы пригласили профессионалов, которые смогли органично объединить в этом арт-объекте достопримечательности нашего прекрасного города и элементы товаров — одежды, обуви. Так как рядом железнодорожная станция и станция метро, каждый день здесь проходит множество людей. Также люди приезжают и в наш торговый комплекс. Чтобы сделать наш город более ярким и красивым и радовать окружающих, мы создали такой арт-объект. У меня, глядя на такое красочное граффити, поднимается настроение!"
Все участники мастер-класса получили памятные призы, а в социальных сетях ТК "Кировский маркет" стартовал открытый конкурс на лучшее название нового арт-объекта.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?