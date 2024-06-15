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Общество

Самарские художники раскрасили стену возле станции метро "Кировская"

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 июня, в Самаре презентовали арт-объект "Граффити Кировский маркет 2024".

Фото: Юлия Зиганшина

Бетонная стена площадью 550 кв. м, протянувшаяся от железнодорожной станции Пятилетка до станции метро "Кировская", покрылась изображениями достопримечательностей Самары. На ней можно увидеть изображения "самолета" — памятника штурмовику Ил-2, а также станции метро "Кировская" и музея "Самара космическая".

Чтобы серый забор заиграл яркими красками, администрация ТК "Кировский маркет" пригласила уличных художников Святослава Spater и Арт Абстрактова.

"Была проведена очень большая работа, мы разрабатывали эскизы, анализировали, какие достопримечательности нашего города лучше изобразить и как их связать с "Кировским маркетом". Этот рынок — локальная достопримечательность, известная жителям города, и мы рады, что он идет в ногу со временем, преображается, включает современные тенденции и привлекает художников", — поделились авторы граффити.

В этот же день прошел арт-фестиваль. Желающие приняли участие в мастер-классе по граффити.
Поприветствовал гостей директор ТК "Кировский маркет" Ильдар Акжигитов: "Мы пригласили профессионалов, которые смогли органично объединить в этом арт-объекте достопримечательности нашего прекрасного города и элементы товаров — одежды, обуви. Так как рядом железнодорожная станция и станция метро, каждый день здесь проходит множество людей. Также люди приезжают и в наш торговый комплекс. Чтобы сделать наш город более ярким и красивым и радовать окружающих, мы создали такой арт-объект. У меня, глядя на такое красочное граффити, поднимается настроение!"

Все участники мастер-класса получили памятные призы, а в социальных сетях ТК "Кировский маркет" стартовал открытый конкурс на лучшее название нового арт-объекта.

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