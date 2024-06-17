Экс-глава департамента туризма Самарской области возглавил гостиницу в Тыве

Экс-глава департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев возглавил ООО "Кызыл Гранд" — оператора одноименного пяти-звездочного отеля в Республике Тыва, сообщает "Самарское обозрение". Ранее Мальцев уже имел опыт работы в отрасли, он руководил самарской гостиницей "Седьмое авеню".
Напомним, карьеру Михаил Мальцев завершил в 2019 году. Уже после его отставки департамент туризма преобразовали в полноценное министерство. В дальнейшем Мальцев продолжил карьеру в гостиничной индустрии. Он возглавил ООО "Старт", которое являлось оператором одного из двух самарских пятизвездочных отелей — "Седьмого авеню". В самарском отеле Мальцев проработал до весны 2022 года.
В дальнейшем, как пишет "СО", экс-чиновник покинул регион, устроившись операционным директором сочинской компании "Мантера Тревел". Компания является одним из структурных подразделений холдинга "Мантера", которому принадлежит ряд культовых туристических объектов в Сочи. При этом связи с Самарской областью Мальцев не терял. В феврале 2023 г. он стал председателем общественного совета при министерстве туризма Самарской области.
Весной 2024 г. бывший самарский чиновник снова меняет работу. Он возвращается в отельный бизнес, возглавив пятизвездочный отель в городе Кызыл — столице Республики Тыва. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 20 мая 2024 г. Мальцев официально назначен директором ООО "Кызыл Гранд", являющегося оператором "Кызыл Гранд Отеля". На своих страницах в соцсетях Мальцев указывает, что стал директором тывинского отеля еще в апреле.
Отель в Кызыле начал работать в 2017 г. и изначально входил в российскую гостиничную сеть "Азимут". Как указывается на официальных страницах гостиницы в Сети, она находится в шаговой доступности от главных достопримечательностей и административных зданий города Кызыла. Отель предлагает 107 номеров, ресторан европейской и местной кухни. ООО "Кызыл Гранд" зарегистрировано летом 2022 г. и контролируется структурами, близкими к одному из крупнейших российских холдингов "Эн+" Олега Дерипаски, которому принадлежит ряд объектов туристической инфраструктуры. По итогам прошлого года выручка КГ составила порядка 191 млн руб., прибыль — 20 млн рублей. Согласно информации системы бронирования отеля, стоимость одного дня проживания в нем для двух человек колеблется от 11 тыс. до 125 тыс. рублей.
Сам Михаил Мальцев подтвердил "СО", что возглавил "Кызыл Гранд Отель" в Тыве. При этом он подчеркнул, что не собирается рвать связи с Самарской областью. "Буду продолжать общественную деятельность в общественном совете при министерстве туризма Самарской области. Родной регион все-таки", — резюмировал Мальцев.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”