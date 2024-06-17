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Экономика и бизнес

Экс-глава департамента туризма Самарской области возглавил гостиницу в Тыве

КЫЗЫЛ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экс-глава департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев возглавил ООО "Кызыл Гранд" — оператора одноименного пяти-звездочного отеля в Республике Тыва, сообщает "Самарское обозрение". Ранее Мальцев уже имел опыт работы в отрасли, он руководил самарской гостиницей "Седьмое авеню".

Напомним, карьеру Михаил Мальцев завершил в 2019 году. Уже после его отставки департамент туризма преобразовали в полноценное министерство. В дальнейшем Мальцев продолжил карьеру в гостиничной индустрии. Он возглавил ООО "Старт", которое являлось оператором одного из двух самарских пятизвездочных отелей — "Седьмого авеню". В самарском отеле Мальцев проработал до весны 2022 года.

В дальнейшем, как пишет "СО", экс-чиновник покинул регион, устроившись операционным директором сочинской компании "Мантера Тревел". Компания является одним из структурных подразделений холдинга "Мантера", которому принадлежит ряд культовых туристических объектов в Сочи. При этом связи с Самарской областью Мальцев не терял. В феврале 2023 г. он стал председателем общественного совета при министерстве туризма Самарской области.

Весной 2024 г. бывший самарский чиновник снова меняет работу. Он возвращается в отельный бизнес, возглавив пятизвездочный отель в городе Кызыл — столице Республики Тыва. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 20 мая 2024 г. Мальцев официально назначен директором ООО "Кызыл Гранд", являющегося оператором "Кызыл Гранд Отеля". На своих страницах в соцсетях Мальцев указывает, что стал директором тывинского отеля еще в апреле.

Отель в Кызыле начал работать в 2017 г. и изначально входил в российскую гостиничную сеть "Азимут". Как указывается на официальных страницах гостиницы в Сети, она находится в шаговой доступности от главных достопримечательностей и административных зданий города Кызыла. Отель предлагает 107 номеров, ресторан европейской и местной кухни. ООО "Кызыл Гранд" зарегистрировано летом 2022 г. и контролируется структурами, близкими к одному из крупнейших российских холдингов "Эн+" Олега Дерипаски, которому принадлежит ряд объектов туристической инфраструктуры. По итогам прошлого года выручка КГ составила порядка 191 млн руб., прибыль — 20 млн рублей. Согласно информации системы бронирования отеля, стоимость одного дня проживания в нем для двух человек колеблется от 11 тыс. до 125 тыс. рублей.

Сам Михаил Мальцев подтвердил "СО", что возглавил "Кызыл Гранд Отель" в Тыве. При этом он подчеркнул, что не собирается рвать связи с Самарской областью. "Буду продолжать общественную деятельность в общественном совете при министерстве туризма Самарской области. Родной регион все-таки", — резюмировал Мальцев.

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