Экс-глава областного департамента туризма Михаил Мальцев назначен управляющим отеля "7Авеню"

Экс-руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев с 1 июня назначен управляющим пятизвездочного отеля "7Авеню", пишет "Самарское обозрение".
По словам Мальцева, после ухода из департамента у него было несколько интересных предложений по развитию бизнеса в гостиничной и туристической сферах. Предложение развивать отель "7 Авеню" показалось ему самым интересным, перспективным и реалистичным.
"Так получилось, что последнее мероприятие, которое мы организовывали в департаменте туризма до моего увольнения, был круглый стол в Самарской губернской думе. Мы обсуждали проблематику гостиничного бизнеса в регионе. Это высококонкурентный рынок, который сегодня имеет свои точки роста, и свои проблемы. Для меня это определенный вызов и возможность реализовать накопленные знания и опыт. Перейдем от планов по развитию к их реализации", - заявил Мальцев.
Гостиница "7 Авеню" была запущена к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Номерной фонд гостиницы составляет 120 номеров различной категории.
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