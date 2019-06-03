Экс-глава областного департамента туризма Михаил Мальцев назначен управляющим отеля "7Авеню"

Экс-руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев с 1 июня назначен управляющим пятизвездочного отеля "7Авеню", пишет "Самарское обозрение".

По словам Мальцева, после ухода из департамента у него было несколько интересных предложений по развитию бизнеса в гостиничной и туристической сферах. Предложение развивать отель "7 Авеню" показалось ему самым интересным, перспективным и реалистичным.

"Так получилось, что последнее мероприятие, которое мы организовывали в департаменте туризма до моего увольнения, был круглый стол в Самарской губернской думе. Мы обсуждали проблематику гостиничного бизнеса в регионе. Это высококонкурентный рынок, который сегодня имеет свои точки роста, и свои проблемы. Для меня это определенный вызов и возможность реализовать накопленные знания и опыт. Перейдем от планов по развитию к их реализации", - заявил Мальцев.

Гостиница "7 Авеню" была запущена к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Номерной фонд гостиницы составляет 120 номеров различной категории.