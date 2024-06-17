"Тольяттиазот" поздравил коллег-медиков с профессиональным праздником

"Тольяттиазот" организовал торжественное поздравление персонала корпоративного санатория "Надежда" с Днем медицинского работника. Концертная программа включала выступление творческих коллективов города и торжественное вручение благодарственных писем.

За многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство награждены врачи-терапевты Татьяна Подобедова и Ирина Сивцова, медицинские сестры Виктория Столярова и Ольга Жечева, младшие медработники Светлана Долгушина и Алефтина Тухтаманова.

Санаторий "Надежда", входящий в структуру ТОАЗа, — всероссийский оздоровительный комплекс категории три звезды с 25-летним опытом работы в санаторно-курортной отрасли. Ежегодно лечение здесь проходят более 4 000 человек из разных регионов России. Коллективным договором для сотрудников "Тольяттиазота" предусмотрены льготные заезды со скидкой 90%.

"Руководство "Тольяттиазота" активно поддерживает развитие санатория, понимая, насколько важно сохранять здоровье сотрудников компании. Программа, разработанная специально для сотрудников, включает большое количество медицинских процедур для профилактики и лечения заболеваний. Наши высококвалифицированные врачи тесно взаимодействуют с медсанчастью ТОАЗа. Тандем профессионалов своего дела подкрепляется серьезной материально-технической базой, которая постоянно пополняется и обновляется", — отметил главный врач санатория "Надежда" Александр Пополитов.