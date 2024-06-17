В Самарской области предложили построить автодром-парк

Правительство Самарской области получило предложение о реализации нового инвестиционного проекта. Он предусматривает строительство автодром-парка RR (Rocking Ride).

"Объем инвестиций — 20 млн рублей. Проект представляет собой современный автодром, основная концепция которого — удобная зона практики автовождения в формате парка. Сейчас инициатор находится в поисках финансирования", — говорится в сообщении на инвестиционном портале Самарской области.

Судя по данным из открытых источников, проекту уже несколько лет. В 2023 году он стал одним из победителей всероссийского конкурса "Твое дело. Молодой предприниматель России". Руководителем значится Кира Савичева.

Команда искала финансирование через разные площадки. В объявлении на одном из известных агрегаторов указано, что реализовать проект планируется рядом с микрорайоном Южный город. Инвестор нужен для покупки участка, благоустройства и оборудования, строительства здания автошколы.

Схема автодрома

Среди услуг инициаторы проекта выделяют возможность попрактиковаться в житейском и экстремальном вождении и доступность предварительного обучения для подростков (специальные программы, симуляторы), программы обучения иностранцев и инвалидов. При этом они заявляют, что автодром может окупиться за год и в будущем можно создать сеть автодромов.