В Самарской области предложили построить автодром-парк

Правительство Самарской области получило предложение о реализации нового инвестиционного проекта. Он предусматривает строительство автодром-парка RR (Rocking Ride).
"Объем инвестиций — 20 млн рублей. Проект представляет собой современный автодром, основная концепция которого — удобная зона практики автовождения в формате парка. Сейчас инициатор находится в поисках финансирования", — говорится в сообщении на инвестиционном портале Самарской области.
Судя по данным из открытых источников, проекту уже несколько лет. В 2023 году он стал одним из победителей всероссийского конкурса "Твое дело. Молодой предприниматель России". Руководителем значится Кира Савичева.
Команда искала финансирование через разные площадки. В объявлении на одном из известных агрегаторов указано, что реализовать проект планируется рядом с микрорайоном Южный город. Инвестор нужен для покупки участка, благоустройства и оборудования, строительства здания автошколы.
Среди услуг инициаторы проекта выделяют возможность попрактиковаться в житейском и экстремальном вождении и доступность предварительного обучения для подростков (специальные программы, симуляторы), программы обучения иностранцев и инвалидов. При этом они заявляют, что автодром может окупиться за год и в будущем можно создать сеть автодромов.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие