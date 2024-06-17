16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области предложили построить автодром-парк Климовский мост через Волгу успешно прошел испытания T1 Облако запустил сервис для проведения онлайн-мероприятий We.Cloud Events Российскую ВКС-платформу DION предустановят на устройства Fplus От 120 рублей: названа стоимость проезда по дороге "Обход Тольятти"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области предложили построить автодром-парк

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области получило предложение о реализации нового инвестиционного проекта. Он предусматривает строительство автодром-парка RR (Rocking Ride).

Эскиз автодрома Эскиз автодрома
Фото: Современный автодром-парк RR (Rocking Ride)

"Объем инвестиций — 20 млн рублей. Проект представляет собой современный автодром, основная концепция которого — удобная зона практики автовождения в формате парка. Сейчас инициатор находится в поисках финансирования", — говорится в сообщении на инвестиционном портале Самарской области.

Судя по данным из открытых источников, проекту уже несколько лет. В 2023 году он стал одним из победителей всероссийского конкурса "Твое дело. Молодой предприниматель России". Руководителем значится Кира Савичева.

Команда искала финансирование через разные площадки. В объявлении на одном из известных агрегаторов указано, что реализовать проект планируется рядом с микрорайоном Южный город. Инвестор нужен для покупки участка, благоустройства и оборудования, строительства здания автошколы.

Схема автодрома 

Среди услуг инициаторы проекта выделяют возможность попрактиковаться в житейском и экстремальном вождении и доступность предварительного обучения для подростков (специальные программы, симуляторы), программы обучения иностранцев и инвалидов. При этом они заявляют, что автодром может окупиться за год и в будущем можно создать сеть автодромов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30