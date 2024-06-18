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Жителям Самарской области представили сервис "Флекс" от МТС для оплаты путешествий частями

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о запуске сервиса "Флекс" для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка.

Фото: предоставлено МТС

Экосистемный сервис "Флекс" позволяет растягивать оплату покупки на несколько частей. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка. Сейчас растянуть платеж с помощью "Флекс" жители региона могут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе МТС Все Страховки и на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время возможность оплаты с "Флекс" станет доступна в интернет-магазине МТС и на всех витринах, где есть МТС Pay.

Вторым этапом пользователям станет доступно растягивание платежа во всех магазинах при оплате с помощью QR СБП. В планах по развитию сервиса предоставить пользователям возможность растянуть платеж на более длительный период.

"Оплата частями — удобный способ приобретения услуг, который жители Самарской области смогут оценить в сезон отпусков в сервисе путешествий МТС Travel. Дополнительной интеграции от абонентов не потребуется. Еще одно важное преимущество нового сервиса — отсутствие комиссии для магазинов", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

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