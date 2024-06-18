Жителям Самарской области представили сервис "Флекс" от МТС для оплаты путешествий частями

ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о запуске сервиса "Флекс" для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка.
Экосистемный сервис "Флекс" позволяет растягивать оплату покупки на несколько частей. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка. Сейчас растянуть платеж с помощью "Флекс" жители региона могут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе МТС Все Страховки и на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время возможность оплаты с "Флекс" станет доступна в интернет-магазине МТС и на всех витринах, где есть МТС Pay.
Вторым этапом пользователям станет доступно растягивание платежа во всех магазинах при оплате с помощью QR СБП. В планах по развитию сервиса предоставить пользователям возможность растянуть платеж на более длительный период.
"Оплата частями — удобный способ приобретения услуг, который жители Самарской области смогут оценить в сезон отпусков в сервисе путешествий МТС Travel. Дополнительной интеграции от абонентов не потребуется. Еще одно важное преимущество нового сервиса — отсутствие комиссии для магазинов", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие