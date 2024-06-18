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Культура

В Доме журналиста представят проект Ирины Лукьяновой "Графомания"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Доме журналиста 19 июня, в 12:00, презентуют авторский проект Ирины Лукьяновой "Графомания" (16+).

Автор проекта — Ирина Лукьянова, член Союза журналистов России, Золотое перо губернии-2000, лауреат премии "ТЭФФИ" (в составе творческого коллектива).

Проект объединяет персональную выставку живописных работ, созданных с 2018 до 2024 г., и презентацию сборника "Всем спасибо, или У любви много прекрасных лиц", изданном в 2024 г. и собравшим на своих страницах "нежурналистские тексты", накопившиеся за 40 лет. Ирина Лукьянова всю жизнь писала стихотворения и прозаические тексты "в стол".

Занятие живописью стало реализацией неосуществленной детской мечты. В школе Ирина Лукьянова занималась в изостудии Нины Иевлевой, и это навсегда пробудило в ней любовь к изобразительному искусству. Возобновила занятия рисованием она в 2018 г. в студии художника Сергея Беляева.

На выставке представлены работы, созданные за последние шесть лет, в том числе с дружеским участием художников Романа Третьякова и Евгении Тарасовой.

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