Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму

Tele2, российский оператор мобильной связи, принял решение упразднить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться, как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.
Компания уже приступила к доработкам ИТ-систем и планирует привести тарифы в регионе в соответствие общероссийским этой осенью. Путешественники успеют воспользоваться выгодными ценами на мобильную связь до окончания туристического сезона. По приезде в Крым и Севастополь клиент Tele2 будет автоматически регистрироваться в сети оператора "Миранда". При этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана — по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России.
Отмена роуминговой наценки на полуострове отвечает на запросы клиентов, которые привыкли к "материковой" тарификации и для которых она понятна и прозрачна. Эти новые условия как никогда своевременны, ведь южные регионы России стали центрами притяжения туристов на фоне ограничений поездок за границу. Так, в январе–мае 2024 года дата-трафик в Крыму и Севастополе вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие