Самарская теннисистка Мария Тайлакова стала победителем Игр БРИКС в Казани

В Казани в Центре бокса и настольного тенниса завершились соревнования по настольному теннису. В финале одиночного разряда у женщин представительница Самарской области Мария Тайлакова победила свою соотечественницу Элизабет Авраамян со счетом 3:1 по партиям.
Тем самым самарчанка завоевала вторую золотую медаль Игр. Ранее она стала победительницей в командном турнире.
"К финальному матчу я подготовилась хорошо, хотела насладиться атмосферой, игрой, главное было действовать уверенно. Взяла реванш у Элиз, рада, что выиграла, так как встречались уже седьмой раз в этом году. Очень спокойно играла и в какой-то момент просто не поддавалась эмоциям. Второе золото на Играх БРИКС — очень хороший результат, думаю, что это очень престижно", — поделилась с пресс-службой Игр своими впечатлениями по итогам финала первая ракетка России Мария Тайлакова.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!