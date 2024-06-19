Самарская теннисистка Мария Тайлакова стала победителем Игр БРИКС в Казани

В Казани в Центре бокса и настольного тенниса завершились соревнования по настольному теннису. В финале одиночного разряда у женщин представительница Самарской области Мария Тайлакова победила свою соотечественницу Элизабет Авраамян со счетом 3:1 по партиям.

Тем самым самарчанка завоевала вторую золотую медаль Игр. Ранее она стала победительницей в командном турнире.



"К финальному матчу я подготовилась хорошо, хотела насладиться атмосферой, игрой, главное было действовать уверенно. Взяла реванш у Элиз, рада, что выиграла, так как встречались уже седьмой раз в этом году. Очень спокойно играла и в какой-то момент просто не поддавалась эмоциям. Второе золото на Играх БРИКС — очень хороший результат, думаю, что это очень престижно", — поделилась с пресс-службой Игр своими впечатлениями по итогам финала первая ракетка России Мария Тайлакова.