Разработка студента ТГУ снизит процент брака при создании металлических изделий

Четверокурсник института машиностроения Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) Роман Воронов предложил техническое решение, которое поможет работе металлообрабатывающих предприятий. Новаторство идеи обеспечило студенту победу во Всероссийском инженерном конкурсе. Юбилейный сезон соревнования проводился по 13 отраслям науки, обучающиеся 243 вузов подали более 10 тысяч заявок. Победителями стали 54 студента со всей России.

Металлообрабатывающие предприятия используют в работе станки с числовым программным управлением. При создании детали её действительные размеры отклоняются от исходного чертежа, что может привести к появлению брака, и всю деталь придется делать заново. Техническое решение Романа Воронова поможет изменить ситуацию. Он предложил новый способ создания ключевых конструктивных элементов — узлов — производственного станка. Если создать узел станка по технологии Романа Воронова, то деталь, созданная на этом станке, будет точнее соответствовать чертежу, а процент брака снизится.

Проект Романа Воронова под названием "Разработка станины повышенной жёсткости для настольных станков с ЧПУ" создан в ТГУ в рамках Передовой инженерной школы (ПИШ) "Гибридные и комбинированные технологии".

"Работа велась с января этого года, — рассказывает Роман Воронов. — Главный результат состоит в разработке и обосновании технического решения, позволяющего создавать облегчённые конструкции повышенной жёсткости, которые являются узлами станков. Это решение может быть масштабируемо, а потому применимо на предприятиях, связанных с металлообработкой, как микро—малых, так и средних. Влияние на производственный процесс состоит в повышении точности обработки".

Экспертное жюри под председательством первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенёва оценило работу Романа Воронова на отлично.

Впереди у студента и его научного руководителя — доцента кафедры "Оборудование и технологии машиностроительного производства" ТГУ Дениса Левашкина — доработка технологии и дальнейшие исследования. Есть все основания полагать, что разработка студента найдёт применение в реальном производстве. Роман Воронов уже получил предложение о стажировке от группы компаний "Диполь". Это один из ведущих поставщиков технологических решений для производства электроники в России.

Всероссийский инженерный конкурс — это ежегодные соревнования студентов и аспирантов, представляющих в рамках выпускных квалификационных работ реальные инженерные проекты. Успешная защита проекта на ВИК даёт студенту право не защищать выпускную квалификационную работу в университете. В данный момент Роман Воронов решает, воспользуется ли законным правом.

Студенты ТГУ систематически участвуют и побеждают во Всероссийском инженерном конкурсе. Так, в 2016 году Владислав Харитонов и Станислав Жданов института энергетики и электротехники ТГУ стали победителями заочного этапа конкурса индивидуальных проектов студентов и аспирантов, обучающихся по инженерным направлениям подготовки. В 2023 году призёром конкурса стала студентка института химии и энергетики ТГУ Сание Бариева.