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Лето на проверку: как проходят смены в детских лагерях Самарской области

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большая часть летних детских оздоровительных учреждений в регионе — наследие советских времен. Они в той или иной степени нуждаются в реконструкции, усовершенствовании инфраструктуры, благоустройстве территории. Что именно нужно конкретному лагерю в Самаре и как воплощают в жизнь задуманное, выясняют депутаты городской думы.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

18 июня прошло совместное выездное мероприятие комитета по образованию думы Самары, депутатской фракции "Единая Россия", а также общественного совета и молодежного парламента. В этот раз побывали в четырех детских центрах: "Заря", "Арго", "Авангард" и "Мужество". Депутатов интересовали вполне конкретные вещи: чем дети питаются, насколько им комфортно, как обустроены санитарно-гигиенические блоки. Все замечания берут в проработку. Ведь цель проверок — не просто посмотреть, а реально улучшить условия.

Например, по предложению депутатов был подготовлен проект нового пищеблока для "Зари". Теперь его надо отстоять при планировании расходов бюджета на 2025 год. В смену учреждение принимает 210 детей. В лагере "Арго" проходит физкультурно-спортивная смена для 230 ребят. К недостаткам отнесли большую очередь в душевую после занятий. Учебно-методический центр "Авангард" принимает детей от 10 до 16 лет. В прошлом году там возвели модульный корпус, на открытии которого была председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Думцы оценили его функциональность. В нынешнем году отремонтировали общую уборную. Требуется "Авангарду" учебный центр для подготовки педагогов ОБЖ. А в центре дзюдо "Мужество" ждут строительства модульного корпуса, документы подали в прошлом году. Сейчас лагерь принимает за лето шесть смен, по 300 человек в каждую.

Председатель городской думы Алексей Дегтев отметил, что работа с детьми во всех этих учреждениях — на уровне, персонал провел большую подготовку.

"Нужно отдать должное сотрудникам лагерей: они каждый год нас приятно удивляют — улучшают состояние корпусов, мест общего пользования, территории", — перечислил он.

По словам Дегтева, у лагерей всегда есть потребность в уличных спортивных объектах, в открытых бассейнах.

"В детей нужно инвестировать, не жалеть средств. Они — самое дорогое, что у нас есть. Насколько они вырастут крепкими физически и морально, зависит и наше будущее тоже", — сказал он.

Теоретически у Самары есть возможность нарастить количество лагерей. Есть участки, где некогда располагались подобные учреждения, но были заброшены. Там можно с нуля создавать новые лагеря, и делать их лучше всесезонными, сообщил руководитель городской думы.

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