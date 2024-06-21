Ежемесячные выплаты молодым учителям увеличили до 10 тысяч

Правительством Самарской области принято решение о двукратном увеличении размера ежемесячной выплаты молодым педагогам – теперь она составит 10 тыс. руб. в месяц. Ранее выплата составляла 5 тыс. рублей. Постановление опубликовано 19 июня и вступит в силу с начала нового учебного года.

Право на выплаты имеют молодые, в возрасте не старше 35 лет, педагогические работники, трудоустроенные в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области, и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.