Популярная британская певица Эмма Смит выступит в Тольятти

Суперзвезда британского джаза Эмма Смит впервые посетит Россию и закроет сезон 2023-2024 в Тольяттинской филармонии (6+). Концерт состоится 25 июня.
Певица разделит сцену с виртуозным джазовым пианистом из Армении Самвелом Гаспаряном и Джаз-оркестром под управлением заслуженного артиста Самарской области Валерия Мурзова.
Эмма выступала в составе знаменитого американского проекта Postmodern Jukebox, работала с Майклом Бубле, Робби Уильямсом, Джорджи Фэймом и др. Работает над собственным авторским проектом. Те, кто слышал певицу, в восторге от ее профессионализма, страсти к музыке и умению завораживать каждым звуком.
Самвел Гаспарян востребован в Армении, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии как пианист и композитор. Работал в США, завоевывал престижные места на международных конкурсах джаза в Монтре и Ноттингеме. Самвел обладатель многочисленных наград, артист Universal Music Group, официальный член Национальной академии искусства и науки звукозаписи (Грэмми), сообщает региональное министерство культуры.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!