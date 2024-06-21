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Музыка Культура

Популярная британская певица Эмма Смит выступит в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суперзвезда британского джаза Эмма Смит впервые посетит Россию и закроет сезон 2023-2024 в Тольяттинской филармонии (6+). Концерт состоится 25 июня.

Фото: министерство культуры Самарской области

Певица разделит сцену с виртуозным джазовым пианистом из Армении Самвелом Гаспаряном и Джаз-оркестром под управлением заслуженного артиста Самарской области Валерия Мурзова.

Эмма выступала в составе знаменитого американского проекта Postmodern Jukebox, работала с Майклом Бубле, Робби Уильямсом, Джорджи Фэймом и др. Работает над собственным авторским проектом. Те, кто слышал певицу, в восторге от ее профессионализма, страсти к музыке и умению завораживать каждым звуком.

Самвел Гаспарян востребован в Армении, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии как пианист и композитор. Работал в США, завоевывал престижные места на международных конкурсах джаза в Монтре и Ноттингеме. Самвел обладатель многочисленных наград, артист Universal Music Group, официальный член Национальной академии искусства и науки звукозаписи (Грэмми), сообщает региональное министерство культуры. 

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