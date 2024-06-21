Яхтсменка из Тольятти Варвара Ширкунова взяла "серебро" на регате во Владивостоке

На акватории Амурского залива завершилась межрегиональная регата "Кубок залива Петра Великого" в классе "Оптимист".

В соревнованиях принимала участие тольяттинка Варвара Ширкунова, которая боролась за медали в младшей группе (до 12 лет).

По итогам четырехдневных состязаний воспитанница СШОР № 6 (яхтклуб "Дружба") стала второй.

Первое место среди младших девушек заняла спортсменка из Санкт-Петербурга Алиса Лазовская, замкнула тройку лидеров Виктория Бартош из Калининградской области.