16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Яхтсменка из Тольятти Варвара Ширкунова взяла "серебро" на регате во Владивостоке "Мега-Лада" одержала вторую победу в командном чемпионате России "Мега-Лада" стартовала в командном чемпионате с домашней победы Тольяттинцы стали призерами полуфиналов личного первенства страны по спидвею В Тольятти открылся летний спидвейный сезон

Экстремальный спорт Спорт

Яхтсменка из Тольятти Варвара Ширкунова взяла "серебро" на регате во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На акватории Амурского залива завершилась межрегиональная регата "Кубок залива Петра Великого" в классе "Оптимист".

Фото: ФПС Приморья

В соревнованиях принимала участие тольяттинка Варвара Ширкунова, которая боролась за медали в младшей группе (до 12 лет).

По итогам четырехдневных состязаний воспитанница СШОР № 6 (яхтклуб "Дружба") стала второй.

Первое место среди младших девушек заняла спортсменка из Санкт-Петербурга Алиса Лазовская, замкнула тройку лидеров Виктория Бартош из Калининградской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 18:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 16:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30