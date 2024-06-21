Самарские спортсмены завоевали медали Игр БРИКС в гребле на байдарках и каноэ

На Играх БРИКС в Казани стартовали соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

На дистанции 500 метров в каноэ-двойке победителем стал экипаж в составе Михаил Павлов (Самарская область) и Дмитрий Шаров (Воронежская область).

На дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке представитель сборной Самарской области Илья Штокалов занял второе место.



Елизавета Выпряжкина из Тольятти в составе экипажа каноэ-двойки на 500 метрах среди женщин стала четвертой.