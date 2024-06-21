В Самаре пройдет турнир по пляжному волейболу среди студентов и молодежи

Турнир "Волга.Солнце.Молодежь" состоится уже в это воскресенье, 23 июня, на Красноармейском спуске набережной реки Волга.

150 игроков, 25 команд — и их неутомимые болельщики. Яркий спортивный праздник начнется в 9 утра. Студенты 11 самарских высших учебных заведений и 14 ссузов встретятся на горячем волжском песке, чтобы выяснить, кто быстрее, сильнее и выше прыгает, а главное — точно забрасывает мяч на территорию соперника.

Главный арбитр соревнований — судья Всероссийской категории, председатель президиума коллегии судей Федерации волейбола Самарской области Вячеслав Коробов.

"Волга, солнце и молодежь! Нас ждет яркий праздник летнего спорта в преддверии Дня молодежи. Турнир пройдет в одной из самых живописных локаций нашего города — на набережной Волги. Приходите увидеть хорошую игру, поддержать своих однокурсников, друзей, команды своих учебных заведений", — пригласил самарцев и гостей города поболеть за участников состязаний руководитель оргкомитета турнира, координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области, депутат губернской думы Роман Балтер.

Напомним, что организаторы турнира "Волга.Солнце.Молодежь" по пляжному (парковому) волейболу 4×4 — общественный совет проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" в регионе, ВОО "Молодая Гвардия Единой России", областная Федерация волейбола. Мероприятие проходит при активом содействии Министерства спорта и Министерства образования и науки Самарской области.