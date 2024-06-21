В Самаре пройдет турнир по пляжному волейболу среди студентов и молодежи

Турнир "Волга.Солнце.Молодежь" состоится уже в это воскресенье, 23 июня, на Красноармейском спуске набережной реки Волга.
150 игроков, 25 команд — и их неутомимые болельщики. Яркий спортивный праздник начнется в 9 утра. Студенты 11 самарских высших учебных заведений и 14 ссузов встретятся на горячем волжском песке, чтобы выяснить, кто быстрее, сильнее и выше прыгает, а главное — точно забрасывает мяч на территорию соперника.
Главный арбитр соревнований — судья Всероссийской категории, председатель президиума коллегии судей Федерации волейбола Самарской области Вячеслав Коробов.
"Волга, солнце и молодежь! Нас ждет яркий праздник летнего спорта в преддверии Дня молодежи. Турнир пройдет в одной из самых живописных локаций нашего города — на набережной Волги. Приходите увидеть хорошую игру, поддержать своих однокурсников, друзей, команды своих учебных заведений", — пригласил самарцев и гостей города поболеть за участников состязаний руководитель оргкомитета турнира, координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области, депутат губернской думы Роман Балтер.
Напомним, что организаторы турнира "Волга.Солнце.Молодежь" по пляжному (парковому) волейболу 4×4 — общественный совет проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" в регионе, ВОО "Молодая Гвардия Единой России", областная Федерация волейбола. Мероприятие проходит при активом содействии Министерства спорта и Министерства образования и науки Самарской области.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!