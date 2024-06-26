В Кировском районе Самары построят новую школу

В Самаре появится новое образовательное учреждение. На Металлурге планируют построить школу. Это предусмотрено договором о комплексном развитии территории (РТ) около парка им. 50-летия Октября (Металлургов), которое мэрия заключила с ООО "СЗ "Премьер-Инвестстроя"Анатолия Давидюка.

Под КРТ попали два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.

Трущобы с детсадом — под снос: на Металлурге построят новый микрорайон с высотками Мэрия Самары предприняла вторую попытку раздачи земли со старыми домами застройщикам для комплексного развития территорий (КРТ). Пока идут суды с бизнесменами прошлой волны, победители новых аукционов приступили к подготовке проектов. Волга Ньюс запускает серию статей о том, какие кварталы ждет преображение, и что там появится. Начнем с территории в районе парка Металлургов. На месте полуразрушенных двухэтажек собираются построить целый микрорайон. Однако есть несколько подводных камней.

Согласно условиям соглашения, застройщик должен расселить и снести старые двухэтажки на площадке. Взамен он получит возможность возвести там новые дома.

Также обязательным условием является строительство социальных учреждение на территории.

"Всего на площадке планируется строительство двух детских садов на 110 и 120 мест, а также школы на 675 мест. Возведение дошкольных учреждений должен обеспечить "Премьер-Инвестстрой". Школу будет строить муниципалитет. Но застройщик должен не позднее 14 сентября 2028 года освободить для нее площадку и безвозмездно передать в муниципальную собственность проект объекта, прошедший госэкспертизу", — пояснили Волга Ньюс в департаменте градостроительства Самары.

Площадку под школу уже выбрали. Как указано в проекте планировки, построят ее на пересечении улиц Нагорной и Советской. Сейчас на этой площадке находится детсад № 306 — его планируют снести.