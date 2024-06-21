Рапиристы Бородачевы взяли медали Игр БРИКС

На Играх БРИКС в Казани состоялись соревнования по фехтованию в дисциплине "рапира".

Представители сборной Самарской области братья Бородачевы вышли в полуфинал соревнований, где встретились между собой. Кирилл оказался сильнее Антона — 15:7.

В финале Кирилл Бородачев сразился с соотечественником Тимуром Сафиным и победил — 15:7. Антон Бородачев и представитель сборной Узбекистана Мухаммад-Юсуф Асранов стали обладателями бронзы.