Победа спортсмена из Самарской области: на "Туриаде-2024" впервые прошло новое соревнование по бегу в гору

За два соревновательных дня работы спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада" прошли личные и групповые соревнования на велодистанциях, на каяках и катамаранах, соревнования ПФО и матчевая встреча между командами ПФО и ЦФО по пешеходному туризму, конкурс авторской песни и семинар по проектированию турмаршрутов. Команда Самарской области демонстрирует хорошие результаты как в командных, так и в личных зачетах.

Впервые на "Туриаде" прошло новое соревнование по бегу в гору, участие в котором приняли более 100 спортсменов. Лучший результат среди юношей показал представитель нашей области Павел Колесов, среди девушек лучшей оказалась Карина Николаева (Чувашская Республика).

Всего за два дня Первенства Приволжского федерального округа по спортивному туризму "Туриада — 2024" сборная Самарской области заняла несколько призовых мест. Так, на дистанции пешеходной прошли соревнования Первенства ПФО по спортивному туризму, в которых определились первые победители в личном зачете. Анна Шашкова, представительница Самарской области, выиграла серебро. В командном зачете в Первенстве Приволжского федерального округа по спортивному туризму в дисциплине "дистанция пешеходная" в рамках спортивно-туристского лагеря ПФО у сборной команды Самарской области второе место.

На "дистанции-пешеходная-связка" среди юниорок золото — у представительниц нашего региона Анастасии Романовой и Анны Шашковой, бронза также у 63 региона — у Марии Васильевой и Елизаветы Хлобостовой.

Матчевая встреча Приволжского и Центрального федеральных округов по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниорок также завершилась победами команды Самарской области: первое место — Анастасия Романова, Анна Шашкова (Самарская область), третье место — Мария Васильева, Елизавета Хлобостова (Самарская область).

В соревнованиях с участием международных делегаций в дисциплине "дистанция-пешеходная-связка" победителями стали команды сборной Российской Федерации. Среди юниорок первое место заняли Мария Петренко, Валерия Лекомцева, среди юниоров — Константин Рожков из Марий Эл в паре с самарцем Павлом Колесовым. В числе призеров также оказались команды Республики Беларусь и Республики Таджикистан.

В рамках "Туриады" также состоялось традиционное совещание Ассоциации спортивно-туристских федераций и клубов ПФО. Участники обсудили перспективы развития спортивного туризма в округе, вопросы проведения в рамках лагеря "Туриада-2025" Кубка ПФО на велосипедных дистанциях, возможности проведения Первенства ПФО и ЦФО на пешеходных дистанциях как одного единого соревнования на два округа.

Вечернюю программу лагеря украсили концерты участников конкурса авторской песни "Музыка сердец" и концерт приглашенных гостей Юлии Тузовой, Константина Зубенко и Руслана Силина. Для жителей Хвалынского муниципального района прошел концерт бардовской песни.

Завершился насыщенный день награждением победителей конкурса "Музыка сердец", который проходил в нескольких номинациях: "Полный автор", "Автор текста", "Исполнитель". Наша землячка Диана Филимончук, студентка Тольяттинского колледжа креативных индустрий и предпринимательства, заняла третье место в номинации "Исполнитель".

Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада" реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и проводится в целях формирования у молодежи регионов округа ценностей здорового образа жизни и патриотизма посредством вовлечения в занятия спортивным туризмом.