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Самарские скалолазы стали призерами Кубка России по альпинизму

УФА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На скалах горы Малиновая в республике Башкортостан прошел второй этап Кубка России по альпинизму в скальном классе.

На 53 маршрутах разной категории сложности соревновались 11 мужских и 7 женских связок из девяти регионов страны.

Спортсмены Самарской области стали "серебряными" призерами этапа: Максим Нагуманов / Дмитрий Скотников и Елена Куприянова / Алена Селезнева.

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