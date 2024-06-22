Самарские скалолазы стали призерами Кубка России по альпинизму

На скалах горы Малиновая в республике Башкортостан прошел второй этап Кубка России по альпинизму в скальном классе.

На 53 маршрутах разной категории сложности соревновались 11 мужских и 7 женских связок из девяти регионов страны.

Спортсмены Самарской области стали "серебряными" призерами этапа: Максим Нагуманов / Дмитрий Скотников и Елена Куприянова / Алена Селезнева.