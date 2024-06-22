Анастасия Павлюченкова выступит на Уимблдоне-2024

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова выступит в паре на Уимблдоне-2024.
Пресс-служба турнира опубликовала заявочный лист турнира в женском парном разряде.
В соревнованиях планируют принять участие четыре российских дуэта, еще несколько россиянок составят пару с иностранными теннисистками.
Все заявившиеся женские пары Уимблдона с участием российских теннисисток:
Анастасия Павлюченкова/Екатерина Александрова (обе — Россия).
Мирра Андреева/Анастасия Потапова (обе — Россия).
Елена Веснина/Диана Шнайдер (обе — Россия).
Ирина Хромачёва/Камилла Рахимова (обе — Россия).
Анна Калинская (Россия)/Донна Векич (Хорватия).
Вероника Кудерметова (Россия)/Чань Хаочин (Китай).
Александра Панова (Россия)/Джулиана Олмос (Мексика).
Людмила Самсонова (Россия)/Камилла Розателло (Италия).
Элина Аванесян (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия).
Анна Блинкова (Россия)/Маяр Шериф (Египет).
Яна Сизикова (Россия)/Ван Яфань (Китай), пишет championat.com.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!