Владимиру Кошелеву удалось сохранить ученую степень

Депутату Государственной думы и координатору самарского отделения партии ЛДПР Владимиру Кошелеву удалось сохранить статус кандидата экономических наук, сообщает "Самарское обозрение". Окончательный вердикт по его делу вынесло Министерство науки и высшего образования РФ. Ни ВАК, ни министерство до сих пор не поясняли, почему заняли позицию, прямо противоположную заключениям диссоветов трех вузов, рекомендовавших лишить Владимира Кошелева степени за плагиат.

Напомним, диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук Кошелев защитил 6 апреля 2011 г. в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ). Одним из основных объектов изучения стали компании, входившие в созданную Кошелевым корпорацию "Авиакор".

Через два года в СГЭУ была создана базовая кафедра ЗАО "ППСО АО "Авиакор", заведующим которой стал Владимир Кошелев. Он также поступил в докторантуру и начал писать новую диссертацию и публиковаться в научных изданиях.

На защиту докторской Владимир Кошелев должен был выйти в 2015 году. И он ее написал, однако на защиту не вышел. В вузе изданию "СО" сообщили, что соискатель подал заявление о снятии диссертации с рассмотрения. На тот момент "чисткой" научных рядов уже вовсю занимался "Диссернет", и СМИ в Самарской области писали, что кандидатская диссертация будущего депутата не имеет достаточного процента оригинальности.

Заявление о лишении Владимира Кошелева ученой степени поступило в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) в марте 2021 г. (то есть всего лишь за месяц до того, как истекал 10-летний срок, в течение которого возможно инициировать соответствующую процедуру). ВАК направила кандидатскую Владимира Кошелева сначала в Башкирский госуниверситет, профильный диссовет которого обнаружил, что доля оригинального текста диссертации составляет всего 50,93%. К заключению комиссия диссовета приложила таблицу, занявшую более 100 листов, на которых детально сравнивались фрагменты самарской работы и 27 других публикаций, вышедших ранее. Заключение от 22 октября 2021 г. было единогласным: рекомендовано лишить ученой степени. К аналогичному выводу 24 ноября 2022 г. пришли и в РЭУ им. Г.В.Плеханова. За решение также проголосовали все присутствовавшие. Позже коллег поддержали ученые Московского государственного строительного университета.

Тем не менее экспертный совет ВАК вынес резолюцию: степени не лишать. В отличие от ученых, эксперты ВАК публично обосновывать свое решение не стали, равно как и президиум ВАК. А Миннауки РФ выносит приказы о лишении ученой степени или отказе в таковом со ссылкой на позицию структур Высшей аттестационной комиссии.

28 мая 2024 г. замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Пышный подписал приказ об отказе в лишении ученой степени кандидата экономических наук депутата Госдумы Владимира Кошелева. Этот документ завершает борьбу парламентария за свой научный статус, длившуюся более трех лет.