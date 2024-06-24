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Музыка Культура

Фестиваль "Тремоло" в Тольятти пройдет с 4 по 7 июля

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 7 июля на летней террасе ресторана "Амбар" (Комсомольское шоссе, 68) в живописном месте на берегу Волги пройдет XVII фестиваль искусств "Тремоло" (0+). С 2008 г. этот фестиваль опен-эйр является визитной карточкой Тольятти и площадкой популяризации академического искусства и экспериментальных стилей.

В течение четырех дней на сцене будет представлена основная музыкальная и театральная программа с приглашением артистов и творческих коллективов, также запланирована отдельная программа для детей с мастер-классами и спектаклями. Атмосферу фестиваля, как всегда, создадут оригинальные интермедии мимов из тольяттинского театра "Вариант". Кроме этого, гости смогут посмотреть художественную выставку, которую готовит Музей актуального реализма.     

4 июля Тюменский Большой драматический театр покажет спектакль "Новеченто (1900-й)" итальянского драматурга Алессандро Барикко — знаменитая легенда о пианисте, чья необычная жизнь прошла на круизном лайнере. Спектакль тюменцев стал обладателем Золотого диплома международного театрального форума "Золотой витязь" и ряда других театральных конкурсов.

5 июля гостей фестиваля ожидает выступление уникального в своем роде коллектива — оркестра мелодических ударных инструментов MarimbaMix под управлением Станислава Григоренко. Вместе с солисткой Михайловского театра Светланой Мончак и солистом Мариинского театра Августом Амоновым музыканты исполнят арии из опер Верди, Пуччини, Дворжака, романсы русских композиторов и итальянские песни.

6 июля пройдет концерт "Из России с любовью" с произведениями русских композиторов, чьи юбилеи отмечаются в 2023–2025 гг. — М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова. На сцене будет известный симфонический оркестр "Северная Симфония" из Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя фестиваля "Тремоло", любимца тольяттинской публики маэстро Мастранджело. Концерт организован при поддержке Фонда развития музыкального искусства Фабио Мастранджело.

Наконец, 7 июля, в заключительный вечер фестиваля, состоится еще один интересный концерт, посвященный традиции французского шансона с участием Джаз-бэнда Платона Газелериди (г. Екатеринбург). В программе — песни Эдит Пиаф, Жака Планта, Юбера Жиро, Френсиса Леу, Эндрю Хорнеза и других композиторов в джазовой обработке.

Билеты — на сайте volgaclassic.ru.

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